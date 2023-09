Radeon RX 7800 XT: Hat AMD diesmal sogar mit Raytracing die Nase vorn?

Die RX 7800 XT von AMD steht vor der Tür.

Morgen erscheinen zwei neue Grafikkarten von AMD: die Radeon RX 7700 XT und RX 7800 XT. Mit beiden Karten will AMD das aktuell stark wachsende Segment der Spieler angreifen, die in WQHD-Auflösung spielen.

Bereits vor einigen Tagen hatte AMD die UVPs der beiden Karten genannt und eine Reihe von Benchmark-Ergebnissen veröffentlicht. Gerade die größere RX 7800 XT schien sich dabei als eine interessante Alternative zu bestehenden Modellen zu mausern.

Nun sind kurz vor Erscheinen weitere Benchmark-Ergebnisse geleakt worden, die die beiden Karten noch einmal stärker in Kontext setzen. Und wieder ist es die RX 7800 XT, die meine Aufmerksamkeit bekommt.

27:50 Endlich aufrüsten: Grafikkarten, Prozessoren & Co. im Herbst 2023

Neue Radeon-Grafikkarten in geleakten Benchmarks

Was ist passiert? Die Informationen stammen von der argentinischen Webseite HDTecnologia. Sie teilten bereits vor Ablaufen des Embargos offizielle Daten von AMD, welche die beiden Karten in synthetischen Benchmarks und Spielen zeigen.

Angetreten sind die beiden Grafikkarten dabei gegen die Konkurrenz von Nvidia in Form der RTX 4060 Ti mit 16 GB und der RTX 4070. Schon im Voraus hatte sich AMD diese beiden Modelle als Konkurrenten für das eigene Line-up herausgepickt.

Die beiden geleakten Tabellen sollen dabei sowohl die Rasterleistung als auch die Raytracing-Performance der Karten zeigen.

Warum ist das wichtig? Das von AMD anvisierte WQHD-Segment ist der am stärksten wachsende Bereich der Gaming-Auflösungen. Die beiden Karten dürften also bezüglich ihrer gebotenen Leistung für viele Spieler interessant sein - selbst für die, die auf Raytracing auch in der Mittelklasse nicht verzichten möchten.

Bisher musste man für WQHD aber auf Nvidia oder AMDs Vorgängermodelle zurückgreifen.

Dazu kommt, dass sich im aktuellen 4000er-Portfolio preislich eine große Lücke auftut zwischen der RTX 4060 Ti mit 16 GB und der RTX 4070. Erstere gibt es ab 480 Euro, letztere erst ab etwa 600 Euro. Diesen Leerstand möchte AMD vor allem mit dem größeren der beiden Modelle, der RX 7800 XT, füllen.

Die Kollegen von Videocardz haben aus den gezeigten Ergebnissen einen übersichtlichen Durchschnittswert errechnet, der die Leistung der Karten über mehrere Spiele hinweg zeigt:

RX 7700 XT vs. RTX 4060 Ti 16 GB

🟢Preis: voraussichtlich 490 Euro vs. 480 Euro

🟢Rasterisierung: +15,9 Prozent

🔴Raytracing: -5,4 Prozent

🟢Gesamtleistung: +8,5 Prozent

RX 7800 XT vs. RTX 4070

🟢Preis: voraussichtlich 550 Euro vs. 600 Euro

🟢Rasterisierung: +6,9 Prozent

🔴Raytracing: -11,6 Prozent

🟢Gesamtleistung: +0,5 Prozent

Meinung der Redakteurin

Alana Friedrichs: Ich kann es nicht oft genug erwähnen: Vor einem endgültigen Urteil über die neuen Grafikkarten braucht es erst noch unabhängige Werte aus Reviews. Trotzdem kann ich mir etwas Optimismus nicht verwehren.

Denn vor allem die RX 7800 XT macht in Anbetracht der aktuellen Situation auf dem Grafikkarten-Markt einen insgesamt positiven Eindruck auf mich.

Zwar hat man gegenüber dem selbst gewählten Feind in Form der RTX 4070 immer noch nicht die gleiche Raytracing-Performance. Aber selbst, wenn man diese, wie in Form dieser geleakten Benchmarks, mit einberechnet, kommt die RX 7800 XT als Sieger hervor. Es mag nur ein halbes Prozent sein, aber dennoch!

Wenn man dann noch den angestrebten Preis von 550 Euro halten oder bis zum Weihnachtsgeschäft sogar noch unterbieten kann, ist das eine Ansage.

Dazu kommt, dass AMD im Herbst endlich auch beim Upscaling ein ernstzunehmender Konkurrent für Nvidia werden möchte. Dafür hat man jüngst den baldigen Start von FSR3 angekündigt:

Im September gibt es nicht nur neue Grafikkarten, sondern offenbar auch ein seit Monaten von AMD versprochenes Feature

Vielleicht bin ich bei Grafikkarten immer noch zu blauäugig und erweise mir mit meiner frühen Einschätzung einen Bärendienst. Aber selbst dann dürften die neuen Karten zumindest für niedrigere Preise bei der grünen Konkurrenz sorgen - als Spieler können wir also nur endlich mal wieder gewinnen.

