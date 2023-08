Radeon RX 7800 + 7700 XT: Das sind AMDs neue Grafikkarten

Alle Details zur Radeon RX 7800/7700 XT findet ihr hier. (Quelle: AMD)

Nach Wochen der Spekulationen ist es so weit: Im Rahmen der Gamescom 2023 hat AMD die RDNA-3-Serie mit zwei neuen Grafikkarten komplettiert.

Die Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT sollen das Upgrade, auf das ihr gewartet habt darstellen und verspricht die optimale Wahl für Spiele in 1440p-Auflösung zu sein.

In der Präsentation auf der Gamescom 2023 fokussiert sich das Unternehmen insbesondere auf diese WQHD-Auflösung, schließlich setzen laut AMD immer mehr Spieler auf 2.560 x 1.440 Pixel als bevorzugte Einstellung.

Im Vergleich zum Vorjahr soll die Zahl der WQHD-Spieler um 44 Prozent gewachsen sein; diese Statistik wurde der monatlichen Steam-Hardware-Umfrage entnommen.

Um die Bedürfnisse der PC-Spielergemeinde zu erfüllen, schickt AMD die Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT mit folgenden Specs ins Rennen:

Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7700 XT Compute Units (CU) 60 54 RT-Einheiten 60 54 KI-Einheiten 120 108 Basistakt 2.124 MHz 2.171 MHz Boosttakt 2.430 MHz 2.544 MHz Speicher 16 GB GDDR6

256-Bit

19,5 Gbps 12 GB GDDR6

192-Bit

18 Gbps Infinity Cache 64 MByte 48 MByte Leistungsaufnahme 263 Watt 245 Watt

Die offiziellen Daten bestätigen somit die bisherigen Spekulationen über die Specs der Radeon RX 7800/7700 XT.

Im Hinblick auf die Performance verspricht AMD mit beiden Modellen mindestens 60 Bilder pro Sekunde in WQHD-Auflösung bei maximalen Grafikdetails. Als Beispiele werden jüngste Spiele genannt, darunter The Last of Us Part 1 oder Hogwarts Legacy.

Auch einen Vergleich zur Nvidia-Konkurrenz lässt man sich in der Präsentation nicht nehmen, in der die Radeon RX 7800 XT gegen die RTX 4070 antreten darf, während die RX 7700 XT sich mit der RTX 4060 Ti 16 messen darf.

Die angegebenen Benchmarks und Vergleichswerte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, unabhängige Tests können durchaus andere Ergebnisse zutage führen. Etwas irritierend wirkt hier zudem die Tatsache, dass AMD auf direkte Vergleiche zur Vorgängergeneration verzichtet.

Radeon RX 7800/7700 XT: Release und Preis

Auch ein Release-Datum zur Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT wurde im Rahmen der Gamescom-Präsentation nun angekündigt.

So sollen die neuen GPU-Modelle am 6. September 2023 das Licht der Welt erblicken. Passenderweise kommt an diesem Tag auch das antizipierte Bethesda-RPG Starfield heraus - mit dem Entwicklerstudio Bethesda ist AMD eine exklusive Partnerschaft eingegangen, die vielerorts kritisch beäugt wird.

Als Board-Partner stehen für die beiden Grafikkarten die üblichen Verdächtigen bereit. Neben Sapphire, Powercolor oder XFX mischen auch Asus und Asrock mit.

Der Preis für die AMD-Referenzmodelle wurde ebenfalls bereits genannt: Für eine UVP von 549 Euro könnt ihr die RX 7800 XT kaufen, während die RX 7700 XT für 489 Euro über die Ladentheke wandern soll.

Lange haben wir drauf gewartet, nun sind die neuen AMD-Grafikkarten offiziell - und jetzt seid ihr an der Reihe: Was haltet ihr von der Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT? Sind die Neuankündigungen für euch einen Blick wert? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!