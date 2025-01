Spieler kauft 400 Euro-CPU bei Amazon, entfernt seltsamen Aufkleber - und hält plötzlich einen fast wertlosen Prozessor in der Hand

Keine Überraschung, die man gerne zu Gesicht bekommen will: Ein Aufkleber auf der vermeintlich neuen CPU verbirgt, dass es sich tatsächlich um ein über 14 Jahre altes Modell handelt. (Bild: Reddit-Nutzer Nico1300)

Spieler berichten in Foren immer wieder von unerwarteten Vorkommnissen beim Hardware-Kauf, so auch in diesem Fall von Reddit.

Direkte Relevanz besteht zwar nur für die jeweils betroffenen Personen und Händler, aber oftmals stoßen solche Beiträge dennoch auf großes Interesse. Hier verdeutlichen das fast 21.000 Upvotes und 885 Kommentare.

Was genau ist passiert?

Der Freund des Beitragserstellers hat sich bei Amazon einen Intel Core i7 14700K gekauft, der bei uns neu momentan ungefähr 400 Euro kostet.

Beim Auspacken wird schnell deutlich, dass mit der leistungsstarken Gaming-CPU von Ende 2023 etwas nicht stimmt: Unter der vermeintlichen Beschriftung schimmert ein anderer Text hindurch.

Das liegt an einem Aufkleber, der auf dem Prozessor angebracht ist. Nach dem Entfernen entpuppt sich der Core i7 mit 20 Kernen schließlich als über 14 Jahre alter Core i5 760 mit vier Kernen.

Diese CPU der ersten Core -Generation von Intel aus dem Jahr 2010 ist mittlerweile hoffnungslos veraltet, was auch entsprechende Angebote bei Ebay zeigen: Der Core i5 760 wird oft für einstellige Euro-Beträge und nur selten für mehr als 20 Euro gelistet.

Was wir zum Release von der Core-i-14000-Generation gehalten haben, erfahrt ihr im folgenden Video:

18:55 Intel packt die Brechstange aus: Was kann Intel Core i 14000?

Autoplay

Ist der Reddit-Beitrag echt? Ganz sicher lässt sich das nie sagen, wir haben aber keinen Grund, an seiner Echtheit zu zweifeln. Einerseits ist der Ersteller des Beitrags bereits seit langer Zeit bei Reddit registriert und in vielen verschiedenen Foren aktiv. Andererseits sehen die Fotos der Hardware authentisch aus. Da solche Betrugsfälle außerdem immer wieder mal vorkommen, gehen wir davon aus, dass sich der Fall so zugetragen hat, wie es bei Reddit dargestellt ist.

Wie kann so etwas passieren?

Es handelt sich um vorsätzlichen Betrug, der nicht von Amazon erkannt wurde.

Der grundsätzliche Ablauf ist folgender: Man bestellt teure Ware und tauscht sie vor der Rückgabe so aus, dass der Betrug auf den ersten Blick und beim Wiegen der Ware nicht auffällt.

Kennt man sich mit CPUs aus, fällt allein die nicht passende Form des Prozessors auf: Während der alte Core i5 für den Sockel 1156 quadratisch geformt ist, sind die aktuellen Intel-CPUs inklusive der Core-i-14000-Modelle für den Sockel 1700 in der Höhe größer als in der Breite.

Spätestens die doppelte Beschriftung müsste ins Auge springen, doch das klappt nur unter der Voraussetzung, dass sich der Händler die Zeit für eine entsprechende Überprüfung nimmt.

Lässt sich so etwas verhindern?

Für wirkliche Sicherheit könnten letztlich nur die Händler sorgen, indem sie retournierte Ware stets ganz genau überprüfen.

Insbesondere beim Kauf teurer Ware könnt ihr auch filmen, wie ihr sie auspackt, um ein zusätzliches Argument in der Hand zu halten, falls der Händler sich bei einer Reklamation querstellen sollte.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr selbst bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden seid und falls ja, ob ihr euer Geld ohne Probleme zurückbekommen habt.