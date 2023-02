Die schon länger andauernde schwierige Situation auf dem Grafikkartenmarkt ist wenig überraschend Dauerthema auf GameStar.de und in der Spielecommunity - schließlich zockt es sich ohne GPU schlecht und neue Modelle sind äußerst teuer. Vor diesem Hintergrund ist es gut nachvollziehbar, dass bei Reddit gerade ein Meme zu einer alten Grafikkarte besonders gut ankommt.

Um welche GPU geht es? Der Ersteller des Memes gehört zu denjenigen, die sich keine aktuelle Grafikkarte zu extrem hohen Preisen gekauft haben. Stattdessen freut er sich in Meme-Form darüber, dass seine etwa sieben Jahre alte Geforce GTX 1070 im neuen Shooter Atomic Heart bei mittleren bis hohen Details über 100 FPS schafft (vermutlich in Full-HD-Auflösung):

In den Kommentaren sind sich viele einig, dass es sich um eine der besten oder sogar die beste GPU handelt, die je gemacht wurde. Mit Blick auf das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis der GTX 1070 und ihre auch heute in Full HD oft noch ausreichenden 8,0 GByte VRAM bei guter Effizienz eine durchaus nachvollziehbare Einschätzung. Wie sie in unserem Test 2016 abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier:

Geforce GTX 1070 im GameStar-Test: Neuer Preis-Leistungs-Hit?

Damals hat die Grafikkarte zum Release 499 Euro gekostet. Ihr Pendant der RTX-3000-Generation in Form der RTX 3070 war durch die GPU-Krise lange Zeit nur für sehr viel mehr Geld zu haben. Über zwei Jahre nach Release nähert sie sich aber zumindest diesem Preisbereich an.

Ein Dauerbrenner unter den GPUs

In der aktuellen Hardware-Umfrage von Steam setzen immerhin noch 1,7 Prozent auf eine GTX 1070. Bei unserer eigenen Umfrage dazu vor einigen Wochen hat die GTX 1070 sogar den dritten Platz mit etwa fünf Prozent bei insgesamt über 11.000 abgegebenen Stimmen belegt:

Im Falle von Atomic Heart kommt der GTX 1070 außerdem zu Gute, dass das Spiel bei schicker Optik gut optimiert ist und hohe FPS auch mit älterer Hardware ermöglicht.

Auf hardware-beschleunigtes Raytracing müsste man in dem Spiel zwar mit einer GTX 1070 verzichten. Das lange Zeit groß für Atomic Heart angekündigte Feature hat es zum Launch aber ohnehin überraschend doch nicht ins Spiel geschafft. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr in diesem Artikel samt Video:

Besitzt ihr selbst noch eine ältere Grafikkarte, die in eurem PC seit vielen Jahren gute Dienste verrichtet? Falls ja, welche genauen Erfahrungen habt ihr damit in neueren Spielen mit Blick auf die Performance gemacht? Und falls nein, auf welche Grafikkarte setzt ihr aktuell und wie oft legt ihr euch eine neue Grafikkarte zu? Schreibt es gerne in die Kommentare!