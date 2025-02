Liebesgrüße aus dem Land der aufgehenden Sonne? Eine seltsame E-Mail gibt Reddit Rätsel auf. (Bild: Sony, adragan - adobe.stock.com)

Seltsame Spam-Mails kennen wir alle. Eine Nachricht, die ein Spieler erhalten hat, sieht zwar auf den ersten Blick aus wie Spam, stammt aber wohl von einem Sony-Account – und sie ergibt absolut keinen Sinn.

Was wir über die E-Mail bisher wissen:

Sie stammt vornehmlich von einem Absender mit Sony-E-Mail-Account.

Sie besitzt keine Links oder einen Anhang.

Sie ist in Chinesisch verfasst.

Sie ist anderthalb Jahre alt.

In der Kommentarspalte rätselt man vor allem über den Inhalt, der auch übersetzt keinen Sinn zu ergeben scheint. Ein User hat den Screenshot der Mail durch Googles Bildübersetzung gejagt und das Ergebnis ist absolut wirr.

Das sagt die KI zum Screenshot

Wir haben selbst ChatGPT 4o nach einer Übersetzung gefragt. Dabei spuckte die KI zunächst Folgendes aus.

Auch ChatGPT konnte sich zunächst keinen Reim auf den Inhalt der Mail machen.

Mit dem Prompt »Kannst du trotzdem versuchen, die Schriftzeichen auf Deutsch zu übersetzen, obwohl es keinen Sinn ergibt?« haben wir schließlich eine Übersetzung bekommen.

PS4-Bereich schillerndes Juwel, das überströmt, befreit, ruft lebendige Bäume, verdunkelt, schläfrig, träge, feuchtes Land, wellenartig leuchtend.

Vollständig, vollständig, ruhig. Treppe erreicht leicht mehrere Gruppen, badet in Jadeschmuck, stürzt in die Luft, feuchte Wellenzone (dunstig), Jadelampe.

Drei Blicke schlafen ruhig, tief, dauerhaft tropfender Jadefluss. Infiltration, Sammlung, Produktion, wild tosender Hund, tief eingebettet, Reinigung, feuchte Jade, feuchte Wunde.

Reichliche Birnen tragen wilde Wellen, wütende Hunde, sanfte Feuchtigkeit, feuchte Jade, schwimmende Umgebung, verstreute Schatten. Yang wogt und öffnet die Augen. Schweiß sammelt sich auf der Treppe, strömt in Bäume, ruft lebendige Bäume, verdunkelt, schläfrig, träge, feuchtes Land, wellenartig leuchtend.

Vollständig, vollständig, ruhig. Die Treppe erreicht leicht mehrere Gruppen, warmes Feuer, verborgen, erleuchtend, leuchtende Jadeperlen. Feuchtigkeit spritzt, helles Schwert tanzt, Treppe windet sich, ruhiger Schlaf, verborgen, Ruhe, Feuer, äußerste Hitze, sanfte Stille, völlige Harmonie.

Drücken, vollständige Jade, vollständige Struktur, heilige Treppenstufen, himmlisches Licht durchdringt, Reinigungsquellen fließen. Die vollständige Jade hält zusammen, Himmelsschatten, schlafendes Ungeheuer, Tröpfchen, feuchter Sand, Jadebecken, Drachenmuster.

(◕‿◕) Sanftes Juwel verwandelt sich in Strahl, glühend, anmutig.

(◕‿◕) Reinigung, Kälte, Heilung, Ausbreitung. Jadeglanz dehnt sich aus, Himmel schwebt in Jadelicht.

༼ つ ◕◕ ༽つ Stilles Wasser kräuselt sich, unermüdlich, Jade spritzt.

༼ つ ◕◕ ༽つ Jadehügel dehnt sich aus, knospendes Wasser, heiliger Nebel schwebt.

༼ つ ◕_◕ ༽つ Blühende Jade ruft Bäume. Tropfen von himmlischer Jade durchtränken die Erde, ruhige Pfade, schlafender Tiger, glänzender Bambus, Schicksalsbaum.

Yang-Licht beugt sich sanft, flüstert, breitet sich aus.

༼ つ ◕_◕ ༽つ Jadeherz ruht sanft, Mondlicht umhüllt, Jade klärt sich. Himmlischer Schweiß strömt herab, Wind weht durch Jadeblätter, erleuchtet, verborgen, sanft, verweilend, Wolkenschleier tanzt.

Jadehügel ruft verborgenes Echo, stiller Gesang, heilig, kristallklar, Himmel beugt sich.

Interessant ist, dass zumindest am Anfang wohl von einem »PS4-Bereich« die Rede ist. Die KI übersetzt einen Teil des Textes außerdem in Kaomojis, was ebenfalls mysteriös ist.

Der Text wirkt wie eine lose zusammenhängende Geschichte, die aufgrund ihrer Wortwahl philosophisch anmutet. Deshalb haben wir sowohl ChatGPT als auch Adobe FireFly gebeten, den Inhalt in Bildform zu interpretieren.

Zunächst haben beide KIs gestreikt, vermutlich, weil der Text zu zusammenhanglos ist. Einzelne Passagen haben sie dann aber doch in Bilder übersetzt.

ChatGPT:

Adobe FireFly:

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob sie uns bezüglich des Inhalts oder Herkunft der E-Mail weiterhelfen können. Im Falle einer Antwort werden wir den Artikel aktualisieren.

Eine mögliche Interpretation der Nachricht wäre, dass es sich hier um eine versehentlich verschickte E-Mail handelt und der Inhalt als Platzhalter dient. So etwas wie das chinesische Äquivalent zu Lorem-Ipsum-Texten, wie wir sie verwenden.

Die Community auf Reddit geht dem Rätsel weiter auf den Grund. Der Empfänger der Mail hat in den Kommentaren übrigens den gesamten Inhalt der Mail gezeigt, falls ihr euch selbst am Inhalt versuchen wollt. Allerdings wird die Nachricht dadurch nicht weniger kryptisch. Wir wünschen euch jedenfalls viel Erfolg dabei.

Lasst uns in den Kommentaren wissen, falls ihr auf einen möglichen Hinweis stoßt. Womöglich lässt sich die seltsame E-Mail auch nach anderthalb Jahren doch noch entziffern.