Ein Glückspilz kauft eine PS4 für 5 Euro in einem Second-Hand-Laden, schließt sie zu Hause an und hat schon seine erste PlayStation

Eine PS4, die sich als echter Glücksgriff im Second-Hand-Laden erweist. (Bild: Reddit-Nutzer narfnermods)

Dieser Fall des Reddit-Nutzers narfnerfmods könnte den ein oder anderen auf die Idee bringen, mal wieder in einem Geschäft für gebrauchte Elektronik zu stöbern.

Es ist aber zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich, dass man dabei so viel Glück hat wie er.

Das ist passiert

Zufälliger Fund: Der Reddit-Nutzer entdeckte in einem Second-Hand-Laden eine gebrauchte PlayStation 4, die er zwischen kleinen Küchengeräten fast übersehen hätte. Doch das PS4-Logo erregte seine Aufmerksamkeit, was sich kurze Zeit später als Glückfall herausstellen sollte.

Der Reddit-Nutzer entdeckte in einem Second-Hand-Laden eine gebrauchte PlayStation 4, die er zwischen kleinen Küchengeräten fast übersehen hätte. Doch das PS4-Logo erregte seine Aufmerksamkeit, was sich kurze Zeit später als Glückfall herausstellen sollte. Sehr niedriger Preis: Die Sony-Konsole wurde für den sehr geringen Betrag von 4,99 Dollar beziehungsweise etwa 5 Euro angeboten. Zum Vergleich: Bei Ebay wechselt eine funktionierende PS4 meist für Preise im Bereich von 100 bis 150 Euro den Besitzer, wenn auch in der Regel mit Controllern und Spielen als Bundle.

Die Sony-Konsole wurde für den sehr geringen Betrag von 4,99 Dollar beziehungsweise etwa 5 Euro angeboten. Zum Vergleich: Bei Ebay wechselt eine funktionierende PS4 meist für Preise im Bereich von 100 bis 150 Euro den Besitzer, wenn auch in der Regel mit Controllern und Spielen als Bundle. Kleiner Wermutstropfen: Das Angebot im Gebrauchtladen hat nur die Konsole selbst umfasst, nicht einmal ein Stromkabel war dabei. Doch da sie laut narfnerfmods bei ihm daheim einwandfrei funktioniert hat, ist das mehr als leicht zu verschmerzen.

Laut dem Reddit-Nutzer handelt es sich um seine erste PlayStation, bislang seien sie traditionell eine Nintendo-Familie gewesen.

Kann es sich um eine erfundene Geschichte handeln? Ja, das ist möglich. Allerdings zeigt der Reddit-Nutzer auf Fotos nicht nur die Konsole mit Preisschild im Geschäft (siehe das Bild ganz oben im Artikel), sondern auch seinen Kassenbon. Außerdem ist er bereits seit vielen Jahren bei Reddit registriert und nichts in seiner vielfältigen Beitragshistorie gibt uns Anlass dazu, an seiner Geschichte zu zweifeln.

Heimischer Test mit erfreulichem Ausgang

Auf dem folgenden Bild zeigt der Reddit-Nutzer die erfolgreich gestartete Konsole mit etwa 600 GByte freiem Systemspeicher:

Dass die Konsole noch einwandfrei funktioniert, war eine Überraschung. (Bild: Reddit-Nutzer narfnermods)

Das nötige Stromkabel für den Test hatte er selbst daheim und einen Controller für die Bedienung konnte er sich von einem Freund ausleihen.

Die Neuanschaffung von eigenen Controllern und einigen Spielen ist bereits fest eingeplant. Kein Wunder, denn trotz des inzwischen hohen Alters der Ende 2013 erschienene Konsole kann man damit auch heute noch jede Menge Spaß haben.

Der Nachfolger Playstation 5 ist sieben Jahre später beziehungsweis Ende 2020 erschienen. Der Sohn des Reddit-Nutzers hatte sich zwar so eine Konsole zu Weihnachten gewünscht, er dürfte sich aber auch über die funktionsfähige PS4 sehr gefreut haben, zumal es von seinem Wunschtitel Spider-Man auch eine Version für die PlayStation 4 gibt.

Kurz vor Release der PS5 haben wir uns im folgenden Video angesehen, wie sich die Grafik der PS4 zum damaligen Zeitpunkt gegen kommende Titel für die PS5 geschlagen hat:

10:05 Wie gut ist Next-Gen-Grafik wirklich? - PS5 gegen PlayStation 4

Habt ihr noch eine PlayStation 4?

Abschließend sind wir neugierig, ob jemand von euch noch eine PlayStation 4 besitzt und sie bis heute nutzt.

Wir freuen uns über jede Teilnahme an der folgenden Umfrage dazu:

Außerdem könnt ihr uns gerne in den Kommentaren berichten, ob ihr schon mal so einen unwahrscheinlichen Glücksgriff in einem Second-Hand-Laden für Elektronik gemacht habt.

Man sollte davon ausgehen, dass die Besitzer solche Ware vor dem Verkauf für einen so geringen Betrag selbst auf Funktionsfähigkeit testen. Das scheint hier aber nicht der Fall gewesen zu sein.