Xiaomi hat das Redmi Note 12 Turbo vorgestellt, was global wohl unter dem Namen Poco F5 erscheinen dürfte. Das Smartphone bietet unter anderem 1 TB Speicher, einen starken Chip und mehrere Kameras für unter 400 Euro an. Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen.

Wann erscheint das Redmi Note 12 Turbo?

Fürs Erste wird das Redmi Note 12 Turbo nur in China verfügbar sein. Unter dem Namen Poco F5 soll es jedoch bald global angekündigt werden. Gerüchte sprechen über einen Release im Frühjahr 2023.

Wie viel Power hat das Redmi Note 12 Turbo?

Das Redmi Note 12 Turbo ist das erste Smartphone, das mit dem Snapdragon 7 Plus Gen 2 erscheint, den Snapdragon erst vor wenigen Wochen vorgestellt hat.

Im Benchmark performt der Snapdragon 7 Plus Gen 2 ähnlich gut wie die Flagship Prozessoren vom letzten Jahr.

Basierend auf den von Qualcomm gezeigten Benchmarks, scheint der Snapdragon 7 Plus Gen 2 eine ähnliche Leistung wie der Snapdragon 8 und 8 Plus Gen 1 zu haben. Im Single-Core-Test liegt der Snapdragon 7 Plus Gen 2 über dem im Samsung Galaxy S22 Ultra verbauten Exynos 2200, jedoch unter der Leistung des Snapdragon 8 Gen 2, welcher im Samsung Galaxy S23 Ultra verbaut ist.

Zumindest in der Theorie sollte das Redmi Note 12 Turbo genug Leistung für anspruchsvollere Aufgaben haben.

Hardwareausstattung des Redmi Note 12 Turbo

Das Redmi Note 12 Turbo hat einen 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Display strahlt mit maximal 1.000 Nits. Damit das Handy lange genug durchhält, erhält es einen 5.000 mAh Akku, welcher mit 67 W geladen werden kann.

Die Harry Potter Edition kommt mit einer speziellen Rückseite.

Auf der Rückseite des Smartphones sind drei Kameras mit einer Auflösung von 64 MP, 8 MP und 2 MP. Die Frontkamera verfügt über 16 MP. Für die Konnektivität sind Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6 dabei. Unterstützt werden die meisten 5G und viele 4G Frequenzbänder. Und besonders gut: Das Redmi Note 12 Turbo verfügt über einen 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Das Redmi Note 12 Turbo könnt ihr per Fingerabdruck entsperren. Der dafür notwendige Sensor sitzt an der Seite des Smartphones.

Preis und Versionen des Redmi Note 12 Turbo

Das Redmi Note 12 Turbo wird in mehreren Versionen verkauft. Die Standardversion erhaltet ihr schon für umgerechnet 268 Euro. Mehr Speicher erhaltet ihr für 375 Euro. Temporär wird es auch eine Harry Potter Edition geben. Diese kostet 321 Euro und kommt mit etwas mehr Arbeitsspeicher.

Alle Unterschiede haben wir euch in folgender Tabelle zusammengefasst:

Version Arbeitsspeicher Speicher Preis Standard 8 GB 256 GB 268 Euro (1.999 Yuan) Harry Potter 12 GB 256 GB 321 Euro (2.399 Yuan) Mehr Speicher 16 GB 1 TB 375 Euro (2.799 Yuan) Eine Übersicht über die einzelnen Versionen und Preise des Redmi Note 12 Turbo.

Bei der Harry Potter Edition sind Sticker, eine besondere Anleitung und andere Harry Potter-Goodies enthalten.

Redmi Smartphones erhalten von Xiaomi etwa ein Jahr lang Updates: Xiaomi, Poco und Redmi: Diese Handys erhalten MIUI 14 - so holt ihr euch jetzt das Update.

Huawei stellt seine neue und technisch starke Mittelklasse vor. Ist das Redmi Note 12 Turbo/Poco F5 für euch interessant? Holt ihr euch vielleicht sogar die Harry Potter Edition des Smartphones? Denkt ihr, ein Smartphone in 2023 sollte einen Klinkenanschluss haben oder reicht Bluetooth für euch aus? Schreibt es in die Kommentare!