Lange war es nicht sicher, welche Handys von Xiaomi das Android 13 Update erhalten werden und wann. Nun hat das chinesische Unternehmen ein offizielles Veröffentlichungevent bekannt gegeben, das für den 26. Februar geplant ist. An diesem Tag soll auch MIUI 14, das auf Android 13 basiert, global verfügbar sein. Es gibt allerdings schon Berichte darüber, dass Xiaomi mit dem Rollout frühzeitig begonnen hat. Wir sagen euch, welche wie ihr prüfen könnt, ob das Update für euch verfügbar ist, welche Handys es erhalten und wie es geht.

Xiaomi Redmi Poco Xiaomi 12 Pro Redmi 10 Poco M3 Pro 5G Xiaomi 12 Redmi 10 2022 Poco M4 Pro Xiaomi 12 Lite Redmi 10 5G Poco X4 Pro 5G Xiaomi 11T Redmi 10C Poco M4 5G Xiaomi 11T Pro Redmi Note 11 Poco M5s Xiaomi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11 S Xiaomi 12T Redmi Note 11 SE Xiaomi 12T Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi 11 Prime 5G Redmi Pad

Diese Smartphones wurden durch Xiaomis Security Center offiziell bestätigt, dass sie das Update auf Android 13 erhalten werden. Es ist dennoch möglich, dass einige ältere Smartphones das Update erhalten werden, da Xiaomi intern das Update an vielen weiteren Handys testet.

Bevor ihr das Update installiert, solltet ihr sicherstellen, dass euer Akku mehr als 75 Prozent Ladung hat. System-Updates schlagen sehr selten fehl, doch wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann sichert euch noch eure wichtigsten Daten, bevor ihr mit dem Update beginnt.

Befolgt diese Schritte, um zu prüfen, ob das Update zur Verfügung steht:

Öffnet eure Einstellungen Geht dann zu »Mein Gerät« Tippt auf eure MIUI-Version in der oberen linken Ecke Tippt auf »Auf Updates prüfen«

Sollte euer Update verfügbar sein, dann müsst ihr nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Wenn nicht, gibt es noch eine versteckte Funktion, die ihr aktivieren könnt, damit ihr früher die neuesten Updates von Xiaomi erhält. So geht’s:

Auf demselben Bildschirm, auf dem ihr auf Updates prüfen könnt, tippt ihr auf das Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke. Tippt auf »Update Einstellungen« Unter Sonstiges aktiviert ihr »Updates früher erhalten«

Damit werdet ihr die neuesten Updates immer früher erhalten, als andere Benutzer. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr Kinderkrankheiten von frühen Versionen in Kauf nimmt.

Welche Neuerungen gibt es mit MIUI 14?

In MIUI 14 werden unter anderem die Benutzeroberfläche, die Uhr und das Benachrichtigungsfeld optisch überarbeitet. Außerdem werden sogenannte Super-Icons eingeführt. Ihr könnt so die Symbole auf euren Home-Bildschirm vergrößern und in der Form verändern. Mit Hilfe von KI kann man in der Galerie automatisch Texte in Bildern erkennen lassen. Dazu kommen viele Änderungen unter der Haube, die dafür sorgen sollen, dass euer Handy schneller und sicherer ist.

Freut ihr euch auf das Update und welche Features und Funktionen würdet ihr euch für zukünftige Updates wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!