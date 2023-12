Die Android-Version der Nintendo Switch Lite: Retroid stellt Pocket 4 und 4 Pro vor

Die Retroid-Konsolen gibt es auch mit transparentem Case. (Bild: Retroid)

GoRetroid, ein Hersteller von kompakten Retro-Handheld-Konsolen beendet das Jahr mit der Vorstellung des Retroid Pocket 4 und 4 Pro - zwei kompakte Handheld-Konsolen, die optisch an die Nintendo Switch Lite erinnern.

Im Gegensatz zum Nintendo-Ableger kommt bei Retroid Android zum Einsatz, was die neuen Konsolen direkt mit dem Logitech G Cloud konkurrieren lassen.

Gehäuse, Bedienelemente und Display

Gehäuse: Von außen sehen Retroid Pocket 4 und 4 Pro dem Vorgänger, dem Retroid Pocket 3 Plus, zum Verwechseln ähnlich. Das Gehäuse wurde fast eins zu eins übernommen. Obwohl die Geräte sehr an die Switch Lite erinnern, sind sie sogar noch etwas kleiner als diese.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bedienelemente: Im Gegensatz zur Switch verwenden die zwei neuen Handhelds eine symmetrische Joystick-Anordnung mit dem D-Pad oben links, was das Spielen von 2D- und Retro-Spielen erleichtert.

Die Joysticks verwenden magnetische Hall-Effekt-Sticks, die weniger mechanischen Verschleiß haben und driftresistenter sind. Die Größe der Sticks dürfte denen von den Nintendo Joycons ähneln. Die ABXY-Tasten sind im Nintendo-Switch-Layout angeordnet.

Unter dem rechten Stick befinden sich Start und Select. Unter dem linken Stick finden Home und Back ihren Platz - für die Steuerung durch das Android-Betriebssystem. Oben gibt es zwei Schultertasten und zwei analoge Trigger.

Display: Der Bildschirm wurde vom Vorgänger übernommen: ein 4,7-Zoll-Touchscreen im 16:9-Format, eine Auflösung von 750 × 1334 Pixeln und 60 Hertz.

Was steckt im Inneren?

Die meisten Änderungen zum Vorgänger fanden unter der Haube statt. Die Pro-Version bietet gegenüber der normalen Version nicht nur eine bessere Leistung, sondern auch einen USB-C-Anschluss, der eine Bildübertragung mit einer maximalen Auflösung von 1080p ermöglicht.

Die Nicht-Pro-Variante kann auch an einen Bildschirm oder Fernseher angeschlossen werden, jedoch wird über den HDMI-Anschluss maximal eine 720p-Auflösung übertragen.

Etwas seltsam: Der Retroid Pocket 4 kommt mit Android 11, während der Pocket 4 Pro Android 13 vorinstalliert hat.

Das sind die Specs:

Retroid Pocket 4 Retroid Pocket 4 Pro Prozessor Mediatek Dimensity 900 Mediatek Dimensity 1100 CPU 2xA78@2,4 GHz und

6xA55@2,0 GHz 4xA78@2,6 GHz und

4xA55@2,0 GHz GPU Mali G68 MC4@900 MHz Mali G77 MC9@836 MHz RAM 4 GByte LPDDR4x 8 GByte LPDDR4x Speicher 128 GByte UFS 3.1

MicroSD-Slot 128 GByte UFS 3.1

MicroSD-Slot Displayport - 1080p über USB-C HDMI 720p 720p WLAN WiFi6 WiFi6 Bluetooth 5.2 5.2 Akku 5.000 mAh, mit Schnellladen 5.000 mAh, mit Schnellladen Android-Version Android 11 Android 13

Da beide Konsolen mit Android laufen, sollten sie sich auch sehr gut für das Streamen von Spielen eignen. Außerdem sind die verbauten Prozessoren leistungsstärker als der Snapdragon 720G, der im Logitech G Cloud werkelt - mit dem sie mehr oder weniger direkt konkurrieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die erhältlichen Farben der zwei neuen Konsolen. (Bild: Retroid)

Der Retroid Pocket 4 wird 150 US-Dollar kosten und die Pro-Variante 200 US-Dollar. Hierzulande wird der Preis wohl etwas höher ausfallen. Der Retroid Pocket 3 Plus kostet aktuell etwa 240 Euro bei Amazon.

Zur Verfügbarkeit gibt es noch keine konkreten Informationen. GoRetroid schreibt auf X, dass Launch-Informationen zu einem späteren Datum bekannt gegeben werden.

Mehr zu Retro-Konsolen: Den Analogue Pocket gibt es nun mit knalligen Retro-Gameboy-Farben

Was haltet ihr von den beiden Retroid-Konsolen? Habt ihr schon selbst Erfahrung mit den Konsolen von diesem Hersteller gemacht? Welche Anwendungszwecke seht ihr in Handheld-Konsolen, die mit Android laufen? Und habt ihr schon Erfahrung mit anderen, wie zum Beispiel dem Logitech G Cloud gemacht? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!