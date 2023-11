Den Analogue Pocket gibt es nun mit knalligen Retro-Gameboy-Farben

Dieses Handheld in der blauen Farbversion ähnelt seinem Vorbild stark. Der Bedarf für solche Retro-Konsolen scheint groß zu sein. So war die durchsichtige Version des Analogue Pocket in Minuten ausverkauft. (Quelle: Analogue)

Im Analogue Store findet ihr jetzt eine limitierte Auflage, welche diejenigen unter euch nostalgisch machen könnte, die sich noch an den Game Boy Advance oder Pocket erinnern können.

Welche Farben sind erhältlich?

Ihr bekommt die limitierten Modelle in den Farben Rot, Blau, Grün, Gelb, Pink, Orange Spice, Indigo und Silber. In dieser limitierten Version wird nur die Hüllenfarbe verändert – sonst bleibt aber alles gleich. Die Hardware und Software entsprechen allen anderen Versionen.

Zuvor präsentierte Analogue bereits durchsichtige Modelle, die einen Blick durch die farbige Plastikhülle auf die Platinen im Inneren gewähren.

Was kann die Analogue Pocket?

Der Bildschirm der Konsole ist 3,5 Zoll groß und bietet euch eine Auflösung von 1600 x 1440 Pixeln. Das entspricht einer sehr hohen Pixeldichte von 615 ppi. Nintendos Game Boy kam im Direktvergleich lediglich auf 160 x 144 Pixel.

Wer jetzt nicht mehr genau im Kopf hat, wie diese Nintendo-Konsole aussieht, gibt es hier ein Bild für euch zum Vergleich:

So sieht das "Original" aus: Nintendo Game Boy Pocket von 1996 (Foto von Ravi Palwe auf Unsplash)

Beim Akku des Analogue Pocket bekommt ihr 4.300 mAh geboten, was einer Laufzeit zwischen sechs bis zehn Stunden entspricht. Aufladen könnt ihr die Konsole übrigens über USB-C.

Wie die originalen Game Boys könnt ihr mit diesen Handhelds Spielmodule von Game Boy und Advance abspielen, ganz ohne Emulation. Außerdem könnt ihr dank verschiedener Adapter die Kompatibilität auf Game Gear, Neo Geo Pocket Color, PC Engine und Atari Lynx erweitern.

Analogue Pocket: Preise und Verfügbarkeit

Die farbige Limited Edition könnt ihr ab Freitag, dem 17.11.2023 bestellen. Diese kostet euch dann 249,99 Dollar, was etwa 230 Euro entspricht. Damit ist diese Version etwas teurer als die Standardversion für 219 Dollar, was umgerechnet etwa 202 Euro bedeutet.

Falls euch die Konsole interessiert, solltet ihr sie morgen schnell auf der Webseite bestellen. Die durchsichtige Variante war innerhalb von Minuten ausverkauft.

