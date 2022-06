AMD demonstriert beeindruckende Grafiktechnologie mit 21 Jahre altem Shooter

21 Jahre nach der Veröffentlichung erhält der Shooter Return to Castle Wolfenstein ein gewaltiges Grafik-Upgrade. Wolf PT ist das neueste Projekt von Senior Graphics R&D Engineer bei AMD Dihara Wijetunga. Das PT steht für Path Tracing. Noch ist Wolf PT zwar noch nicht zugänglich, Vergleichsaufnahmen können wir aber schon jetzt bestaunen:

Was sehen wir auf den Bildern?

Das Vergleichsbild rechts zeigt eine deutlich realistischere Beleuchtung und Verschattung als im Original links. Das Mondlicht zusammen mit dem diffusen Schein der Fackeln wirft Schatten in verschiedenste Richtungen, gleichzeitig wirkt der Gang düsterer. Möglich wird das durch das sogenannte Path Tracing. Mehr Vergleichsbilder findet ihr weiter unten im Text in der Galerie.

Was ist Path Tracing?

Stark vereinfacht gesagt ist Path Tracing Raytracing auf Steroiden. Bei Raytracing werden vom virtuellen Betrachter ausgehend Strahlen in eine Szene gesendet werden. Sobald diese auf ein festes Objekt treffen werden davon ausgehend weitere Strahlen in Richtung jeder Lichtquelle der Szene geschickt. Dann folgt die Berechnung von Intensität, Reflexionen, und so weiter. Sind Objekte transparent, durchdringen die Strahlen diese und werden solange verfolgt, bis sie auf eine undurchsichtige Oberfläche treffen.

Bei Path Tracing werden viele Hundert oder sogar Tausend Strahlen zur Berechnung jedes einzelnen Pixels in die Szene gesendet. Im Gegensatz zu Raytracing werden die Lichtstrahlen aber auf dem gesamten Weg durch die Szene verfolgt, ganz egal, wie oft sie reflektieren. Der Rechenaufwand von Path Tracing ist dementsprechend ungleich größer als bei Raytracing.

Release in Deutschland unklar

Return to Castle Wolfenstein ist nach wie vor in Deutschland indiziert, weshalb unklar ist, ob Wolf PT jemals offiziell hierzulande erscheinen wird. Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich hier noch etwas ändert, da die Wolfenstein-Rechte inzwischen bei Bethesda liegen, die bereits bei Quake 2 eine De-Indizierung erwirkt haben.

Erinnerungen an Quake II RTX

Quake 2 ist ebenfalls ein Shooter, der mit Path Tracing erweitert wurde. Quake II RTX könnt ihr euch kostenlos bei Steam herunterladen. Wie gut das aussieht, lest ihr im folgenden Artikel:

Was sagt ihr zu den Vergleichsbildern? Machen sie euch Lust, Return to Castle Wolfenstein zu spielen? Und nutzt ihr eine Grafikkarte mit entsprechenden Rechenkernen für Raytracing oder ist das für euch eine überflüssige Technikspielerei? Schreibt uns das gerne in die Kommentare!