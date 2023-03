Heiß ersehnter High-End-Saugroboter Roborock S8 Ultra erscheint Ende April - Stellt uns eure Fragen für den Test

Wer mag es schon, selbst zu staubsaugen? Kein Wunder, dass sich viele Menschen einen Saugroboter zulegen, der diese lästige Arbeit für sie erledigt.

Zu einer der beliebtesten Herstellern in diesem Bereich zählt das chinesische Unternehmen Roborock. Das zeigen diverse Auftritte in Tests, Vergleichen und bei Preisvergleichsportalen wie Idealo. Dort sind sieben der zehn beliebtesten Saugroboter von Roborock.

Neben Roborock sind auch Marken wie Dyson, Miele und Ecovacs beliebt, um nur einige zu nennen.

Nun hat Roborock bekannt gegeben, dass ihr High-End-Modell, der Roborock S8 Pro Ultra, am 27. April auf den Markt kommen wird.

Zu unserem eigenen Test des Vorgängers - den Roborock S7 - geht es hier entlang:

Mittelklasse-Bestseller Roborock S7 im Test: Der perfekte Einstieg in die Welt der Saugroboter?

Was unterscheidet den S8 Pro Ultra von seinen Geschwistern?

Der Saugroboter selbst unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von der ursprünglichen Variante des S8. Der einzige, wenn auch nicht ganz unbedeutende Unterschied, ist die doppelte Gummiwalzenbürste, die beim S8 Pro Ultra um 6 Millimeter angehoben werden kann.

Vor allem unterscheiden sich die Versionen in den Stationen. Der S8 hat lediglich eine Ladestation, während der S8+ schon mit einer Absaugstation geliefert wird. Der Roborock S8 Pro Ultra hingegen wird über eine Multifunktions-Reinigungsstation verfügen.

Diese reinigt und trocknet zum Beispiel den Lappen auf der Unterseite des Roboters oder meldet sich, wenn das dreckige Wasser entsorgt werden muss.

Noch ein großer Unterschied ist der Preis. Der liegt im Vergleich zum S8 (699 Euro) und S8+ (899 Euro) recht hoch: 1499 Euro soll der S8 Pro Ultra kosten.

Wer sich ein paar Euros sparen will, der greift zum günstigeren Modell Q7 Max Plus:

Stellt uns eure Fragen!

Wir werden den Roborock S8 Pro Ultra ausführlich für euch testen. Wenn ihr also Fragen zum Gerät habt, die wir im Test beantworten sollen oder Themen, die wir ansprechen könnten, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.

Lasst uns auch gerne wissen, was für euch das Wichtigste an einem Saugroboter ist. Und was ist eher Nebensache? Sobald unser Test erscheint, werden wir versuchen, eure Fragen möglichst gewissenhaft zu beantworten.