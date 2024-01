In einigen Regionen werden die Straßenlaternen mit roten Lichtern versehen: Es klingt wie in einem Horrorfilm, aber es ergibt Sinn

Auf den ersten Blick nicht unbedingt einladend, aber mit einem ernsten Hintergrund: Rote Straßenlaternen in der niederländischen Gemeinde Nieuwkoop (Quelle: Signify.com)

Bei GameStar Tech widmen wir uns immer wieder Mal spannenden Themen, die nichts mit Spielen zu tun haben, aber dennoch unser Interesse wecken. So auch in diesem Fall, bei dem es um rote statt weiße LEDs in Straßenlaternen geht.

Die passenden Bilder sorgen wie am Beispiel oben zu sehen schnell für Aufmerksamkeit, weil sie durchaus an einen Horrorfilm erinnern können.

Mehr Beweismaterial gefällig? Bitte sehr!

Die Bilder stammen aus verschiedenen Regionen Europas. Woher genau und von welchen Webseiten die Fotos kommen, zeigt die folgende Übersicht:

Bild #1: Gladsaxe, Dänemark (afry.com)

Gladsaxe, Dänemark (afry.com) Bild #2: Warndon, England (birminghammail.co.uk)

Warndon, England (birminghammail.co.uk) Bild #3: Helsingborg, Schweden (schreder.com)

Helsingborg, Schweden (schreder.com) Bild #4: Nieuwkoop, Niederlande (signify.com)

Doch was hat es mit den roten Lichtern auf sich?

Es geht um Naturschutz

Genauer gesagt sollen nachtaktive und lichtscheue Tiere wie insbesondere Fledermäuse durch das rote Licht geschont werden.

Laut einer Pressemeldung von Signifiy war Nieuwkoop 2018 weltweit die erste Gemeinde, die solche Lichter zum Naturschutz installiert hat. Darin heißt es unter anderem folgendermaßen:

Die Straßenlaternen verwenden ein spezielles Licht, das von Fledermäusen als Dunkelheit wahrgenommen wird, aber für die Anwohner ausreichend Beleuchtung bietet. Das hilft dabei, die Straßen und Bürgersteige sicherer zu machen und ist gleichzeitig sehr energieeffizient.

Der kleine Ort südlich von Amsterdam und seine Umgebung sind Teil der Natura 2000, einem großen europäischen Netzwerk von Naturschutzgebieten.

Wer ist Signify? Signify war zuvor unter dem Namen Philips Lightning bekannt und früher Teil des großen niederländischen Unternehmens Philips. Im Jahr 2016 erfolgte die Trennung vom Mutterkonzern, zwei Jahre später entschied man sich für den Namenswechsel zu Signifiy. Bestimmte Produkte werden aber weiter unter dem Namen Philips vertrieben, beispielsweise die bekannten Hue-Lampen.

Auch die oben verlinkten Artikel zu den anderen europäischen Regionen mit roten statt weißen LEDs nennen stets die Schonung von Fledermäusen (und ähnlichen Tieren) als Hauptgrund für die Installation der roten Lichter.

Das menschliche Auge kann ebenfalls profitieren

Dass rotes Licht im Dunkeln für den Menschen genau so angenehmer sein kann, greift unter anderem Apple mit dem passenden Nachtmodus seiner Ultra Watch 2 auf. Auf dem folgenden Bild seht ihr ihn im Einsatz.

Links die standardmäßige Anzeige der Apple Ultra Watch 2 am Tag, rechts die Version mit roter Schrift für die Nacht.

An PC- und Handybildschirmen empfiehlt es sich ebenfalls, in dunkleren Umgebungen für ein rötlicheres Licht zu sorgen. Mehr zu den Hintergründen und wie leicht sich das unter Windows bewerkstelligen lässt, erfahrt ihr hier:

Egal, um welchen PC es geht: Diese Windows-Option empfehle ich jedem von euch

Auf der höchsten Einstellung erinnert dann sogar Windows etwas an die Bilder der rot beleuchteten Städte und Umgebungen oben. Wollt ihr es am PC dagegen etwas weniger gruselig haben, empfehlen wir euch eher die mittlere Einstellung.

Wie denkt ihr über die roten Straßenlaternen? Hättet ihr zu Gunsten des Naturschutzes keinerlei Problem damit, sie generell öfter zu sehen? Oder findet ihr die Vorstellung durchaus etwas gruselig, abends oder nachts durch eine derart beleuchtete Gegend zu gehen? Nutzt ihr außerdem an eurem PC und/oder Handybildschirm einen Nachtmodus? Schreibt es gerne in die Kommentare!