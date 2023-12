»Neue« Nvidia-Grafikkarte für unter 200 Euro soll Anfang 2024 erscheinen

Das meint der Experte: Ich werde aus dieser RTX 3050 einfach nicht schlau. Verfolgt Nvidia das Ziel, »Hauptsache eine möglichst aktuell klingende GPU unter 200 US-Dollar« im Portfolio zu haben? (Zur Erinnerung: Die alte RTX 3050 lag bisher stets über dieser Grenze). Selbst wenn das wirklich der einzige Grund für diese Neuauflage sein sollte - warum sollte diese Karte irgendwer kaufen?



Einerseits geht die GPU-Community schon jetzt in Flammen auf, wenn eine neue Grafikkarte nur acht GByte VRAM hat und dieses Problem bietet mit sechs GByte noch mehr Zündstoff (selbst wenn eine bestimmte VRAM-Menge in der primär anvisierten Auflösung und Leistungsklasse meist problemlos ausreichen sollte). Andererseits bereits die reguläre RTX 3050 ist in diesem Preissegment den AMD- und Intel-Alternativen in Form der RX 6600 und Arc A580 teils hoffnungslos unterlegen.



Wenn Nvidias »neue« 6-GB-Variante doch für einen völlig angemessenen Preis angeboten wird, können wir nochmal über das Thema Preis-Leistung reden - ansonsten ist zum jetzigen Zeitpunkt in meinen Augen zu befürchten, dass die RTX 3050 6 GB kein gutes Angebot darstellen wird.