Laut einem Leak erscheint die RTX 4070 im April - aber zu welchem Preis?

Bislang hat Nvidia drei Grafikkarten der neuen RTX-4000-Generation veröffentlicht, genauer gesagt die RTX 4090, RTX 4080 und RTX 4070 Ti. Keine davon kostet weniger als 800 Euro, aber es gibt etwas Licht am Ende des Tunnels.

Zumindest steht mit der RTX 4070 wohl bald die erste Ada-Lovelace-Grafikkarte in den Startlöchern, die sich bei unter 800 Euro ansiedeln könnte - was immer noch sehr viel Geld ist. Ein Leak verrät uns, wann wir die Grafikkarte erwarten können.

RTX 4070 im April und in drei Varianten

In einem Embargo-Schreiben, das für die Board-Partner von Nvidia gedacht war und das an Videocardz geleakt wurde, legt das Unternehmen fest, dass die RTX 4070 im April 2023 in den Regalen stehen sollte. Weitere erkennbare Informationen gehen daraus nicht hervor.

Dies ist nicht der einzige neue Leak, den die Mittelklasse-Grafikkarte betrifft. Kopite7kimi, der in der Vergangenheit oft richtig lag mit Vorabinformationen, nennt drei unterschiedliche Chip-Varianten für die neue Grafikkarte.

Laut dem Leaker wird es zwischen ihnen allerdings kaum einen Unterschied geben. Gleichzeitig wird erwartet, dass die RTX 4070 5.888 Cuda-Kerne und 12 GB GDDR6X-Speicher hat. Die TDP soll um 85 Watt geringer sein als bei der Ti-Variante der Karte - also bei etwa 200 Watt.

Über die Leistung der Grafikkarte sind noch keine konkreten Informationen vorhanden, jedoch ist anhand der vorhandenen Daten und den bislang erschienenen GPUs auf die Performance einer RTX 3080 zu schließen.

Es wird wohl wieder teurer

Sollte die Grafikkarte wirklich etwa 800 Euro kosten, wäre das mit Sicherheit immer noch viel zu teuer für einen großen Teil der PC-Gaming-Community. Eventuell lohnt es sich dann, auf die RTX 4060 zu warten, über die auch schon einige Informationen bekannt sind.

Allerdings wird diese laut neuesten Berichten nur die Leistung einer RTX 3070 haben, die aktuell etwa 540 Euro kostet. Die RTX 4060 darf also eigentlich nicht viel mehr als diese kosten. In der Realität könnte dies dagegen wieder anders aussehen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Laut Videocardz soll noch im Februar die Massenproduktion der GPU für die RTX 4070 beginnen. Demnach wäre eine Veröffentlichung im April durchaus plausibel.

Und wieder einmal stellen wir die Preisfrage: Wie viel Euro darf die RTX 4070 maximal kosten, um für euch interessant zu sein und wie hoch schätzt ihr den Preis, den Nvidia auswählen wird? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!