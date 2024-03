RTX 40 Super: Die Grafikkarten werden immer günstiger - lohnt sich jetzt endlich ein Kauf?

Vom 17. bis zum 31. Januar 2024 veröffentlichte Nvidia drei neue Grafikkarten: Die RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super bilden gewissermaßen eine Neuauflage der RTX-40-Generation, die mit bis zu 20 Prozent mehr Performance punkten wollen.

Allzu gut angekommen scheinen die RTX 4000 Super-Modelle aber nicht zu sein, denn seit ihrem Release sinken die Preise im Vergleich zur ursprünglichen UVP stetig.

Das Wichtigste in Kürze RTX 4000 Super-Modelle haben sinkende Preise seit Release

RTX 4070 Super zeigt größten Preissturz in Höhe von 10,6 % seit Release

Preise der RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super sinken ebenfalls

Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Karten hat dennoch Luft nach oben

RTX 4070 Super: Preissturz im zweistelligen Prozentbereich

Am Beispiel der RTX 4070 Super, die ursprünglich für eine UVP von 659 Euro auf den Markt gebracht wurde, ist der in absoluten wie in relativen Zahlen größte Preissturz zu beobachten.

Erste Custom-Modelle wie die PNY Geforce RTX 4070 Super Verto sind inzwischen bei Händlern für 589 Euro und damit 70 Euro günstiger als zum Release zu haben. Relativ gesehen ist der Straßenpreis damit in nicht einmal zwei Monaten um 10,6 Prozent gesunken.

Etwas weniger eindeutig zeichnet sich das Bild bei der RTX 4070 Ti Super: Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 889 Euro gestartet, liegt diese nun (ebenfalls im PNY Verto Modell) bei rund 847 Euro. Hier wird die UVP also um rund fünf Prozent unterboten; Tendenz weiter fallend.

Einzig die RTX 4080 Super hält sich vergleichsweise hartnäckig auf ihrem ursprünglichen Preisniveau. Hierzulande startete Nvidias zweitstärkste GPU für eine UVP von 1.109 Euro und ist inzwischen bei rund 1.079 Euro angekommen; das günstigste Modell in Form der Palit Geforce RTX 4080 Super Jetstream ist also nur um drei Prozent im Preis gefallen.

Euro pro FPS: Lohnen sich die RTX-Super-Grafikkarten mittlerweile?

Als einfacher Indikator für das Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich ein Blick auf die durchschnittlichen FPS pro Euro, die die jeweiligen Grafikkarten erbringen.

Natürlich sind diese Werte bei Weitem nicht der einzige Faktor, den ihr beim Kaufen berücksichtigen solltet, doch geben sie euch einen guten Anhaltspunkt im Vergleich zu den jeweils direkten Vorgängermodellen.

Preis-/Leistungs-Verhältnis: Insgesamt

Stand der Preise: 14.03.2024 (FPS-Basis: Spiele-Benchmarks ohne Upscaling) Euro pro FPS RTX 4070 Super ca. 579 Euro (neu) 7,18 RTX 4070 ca. 539 Euro (neu) 7,28 RTX 4070 Ti ca. 699 Euro (neu) 7,77 RTX 4070 Ti Super ca. 847 Euro (neu) 8,92 RTX 4080 ca. 1.019 Euro (neu) 9,70 RTX 4080 Super ca 1.079 Euro (neu) 10,03 0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

Die jeweiligen Werte haben wir übrigens in mehreren Benchmarks ermittelt, die ihr in den jeweiligen Tests zu den Super-Grafikkarten nachlesen könnt:

Jusuf Hatic Das meint der Experte: Im direkten Vergleich lässt sich schnell feststellen, dass die RTX 4070 Super inzwischen tatsächlich »preiseffizienter« als ihr Vorgänger ist, auch wenn dieser vereinzelt ebenfalls im Preis gesunken ist.



Sowohl die RTX 4070 Ti Super als auch die RTX 4080 Super sind hingegen zumindest in diesem Aspekt noch zu teuer, um die Non-Super-Modelle schlagen zu können.



Insbesondere im erstgenannten Teilbereich könnte das überraschend wirken, hat das Super-Modell doch ein kleines Speicherupgrade von 12 auf 16 GByte VRAM erhalten.



Grundsätzlich lässt sich also festhalten, dass die ersten Preissenkungen (wohl auch aufgrund mangelnder Nachfrage) erfreulich für den Kunden, aber noch nicht genug sind. So schnell, wie die Straßenpreise gesunken sind, können wir aber mit zunehmender Lebensdauer immerhin auf einen weiteren Preissturz hoffen.

Zu welchem Preis würdet ihr bei einer der Super-Grafikkarten zuschlagen - wenn überhaupt? Warum würdet ihr in diesem Fall auf einen Kauf verzichten? Oder habt ihr bereits ein Modell ins Auge gefasst? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!