RTX 4080: Nvidias Preispolitik wird zu einem Reddit-Meme mit zehntausenden Upvotes - das steckt dahinter

Fast 25.000 Menschen gefällt das: Auf Reddit sorgt gerade ein Beitrag für Aufmerksamkeit, der sich gegen Nvidias aktuelle Preispolitik für die neu vorgestellten Grafikkarten richtet.

Genauer handelt es sich dabei um einen Post des Nutzers /u/Ferrisuk, der sich mit seinem Meme über die UVP der RTX 4080 beschwert. Diese sei unverhältnismäßig hoch, wenn man sie mit ihren Vorgängermodellen GTX 1080, RTX 2080 und RTX 3080 vergleicht.

Die Community ist unglücklich über Nvidias Preise

In dem Beitrag nimmt er die Community in die Pflicht, die von Nvidia aufgerufenen Preise nicht zu akzeptieren: Wenn ihr die RTX 4080 kauft, dann sagt ihr, dass [die Preise] okay sind, und das sind sie nicht.

In dem Beitrag verwendet /u/Ferrisuk die Dollarpreise der Grafikkarten. Die deutschen Startpreise der RTX 4080 werden vermutlich sogar noch höher ausfallen. Eine RTX 4080 unter 1400 Euro scheint derzeit außer Reichweite.

Für seinen Beitrag erntet der Nutzer auf Reddit viel Zuspruch. Das zeigen nicht nur die vielen Upvotes, sondern auch die Kommentare unter dem Post. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als nur die Titans über 1.000 Dollar kosteten? und Ich habe es satt, dass Nvidia seine Kunden ausplündert, lauten einige der beliebtesten Antworten.

Dass es bei Nvidia mit den Grafikkarten-UVPs in den letzten Jahren nach oben geht, zeigt auch unser Vergleich vergangener Release-Preise. Redakteur Nils Raettig hat sich die Karten der letzten zwölf Jahre angeschaut und dabei ein eindeutiges Bild erhalten.

Warum steigen die Preise für Grafikkarten?

Viele Nutzer unter dem Reddit-Post suchen die Schuld an den gestiegenen Preisen vor allem bei Nvidia. Und es mag durchaus sein, dass das Unternehmen tatsächlich die Preise nach oben anpasst, um mehr Gewinn mit jeder Grafikkarte zu machen.

Doch auch außerhalb der Macht von Team Grün gibt es mehrere Gründe, die die gestiegenen Grafikkartenpreise zumindest teilweise erklären können.

Der erste und offensichtliche Grund ist die Inflation. Die GTX 1080 erschien beispielsweise 2016 zu einer UVP von 789 Euro in der Founders-Edition. Bezieht man die historische Inflation mit ein, entspricht das nach heutigem Stand einem Wert von 860 Euro.

Ein weiterer Grund ist der momentane schlechte Kurs des Euro. Lässt man Steuern außen vor, unterschieden sich Euro- und Dollarpreis der GTX 1080 nur um 58 Einheiten (599 US-Dollar beziehungsweise 657 Euro). Bei der RTX 4080 dürfte diese Differenz auf rund 200 Einheiten anwachsen (1.199 US-Dollar beziehungsweise ca. 1.400 Euro).

Doch nicht nur die entsprechenden Währungen sind weniger wert als noch vor einigen Jahren. Auch die Produktion von Grafikkarten scheint teurer geworden zu sein. Nvidia-CEO Jensen Huang ging darauf in einer Fragerunde mit Journalisten ein.

Demnach seien es vor allem teurere Wafer, die für gestiegene Produktionskosten sorgen würden. Außerdem würden Architektur-Änderungen nicht mehr denselben Fortschritt wie noch ein paar Jahren liefern, was die Vergleichbarkeit von GPU-Preisen hinfällig mache.

Es gibt also mehrere rationale Gründe, warum Grafikkarten heute teurer sind als noch vor ein paar Jahren. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es aber natürlich trotzdem nachvollziehbar, dass viele die gestiegenen Preise nicht mehr bezahlen wollen. Auch unser Redakteur Peter hat sich gefragt: Ist mir mein Hobby diese Preise noch wert? In seinem Artikel zieht er Konsequenzen.

Könnt ihr nachvollziehen, dass die RTX 4080 so teuer wird? Oder seht ihr wie viele der Reddit-Nutzer die Schuld eher bei Nvidia? Und hofft ihr künftig noch auf fallende Grafikkartenpreise? Schreibt uns eure Meinung zum Thema in die Kommentare!