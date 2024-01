Nvidias neue Grafikkarten sorgen für Preisfall bei AMD: Das sind die Modelle, die deutlich günstiger geworden sind

Das Jahr 2024 startet positiv im Hinblick auf die Grafikkartenpreise - zumindest kurzfristig. Wie AMD in einer Mitteilung verlauten lässt, startet ab sofort ein »spezielles Aktionspreisprogramm« für ausgewählte Grafikkarten der RX 7000 Serie.

Zwar wird Nvidia in dieser Mitteilung mit keinem Wort erwähnt, doch allein das Timing der Angebote deutet darauf hin, dass man hiermit auf den anstehenden Launch der RTX 4070 Ti Super sowie der RTX 4080 Super reagiert.

Denn bei den angepriesenen AMD-Grafikkarten handelt es sich um die Radeon RX 7900 XT sowie die Radeon RX 7900 XTX, welche jeweils in direkter Konkurrenz zu den genannten Nvidia-GPUs stehen.

Bei der RX 7900 XT wird ein Preis von 769 Euro als neuer Wert genannt, der einen historischen Tiefstpreis für die AMD-Grafikkarte darstellt. Erste Händler führen entsprechende Modelle bereits, weitere sollen in den kommenden Tagen nachziehen.

Hierzu gehört etwa Mindfactory, welches die »RX 7900 XT Phantom Gaming OC« von ASRock zu diesem Preis bereits auf Lager hat.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Nicht ganz so drastisch fallen die Preise bei der Radeon RX 7900 XTX, welche AMD bei einem Preis »ab 949 Euro« sieht. Diesen Wert erreicht das Flaggschiff aber bereits seit einigen Wochen.

Auch die hierzulande eigentlich nur in Komplettsystemen verfügbare RX 7900 GRE (»Golden Rabbit Edition«) wird in der Ankündigung spezifisch erwähnt. Für solche Rechner sollen Händler in den kommenden Tagen Angebote ab 1.100 Euro fahren.

Dass die neuen Preise unbefristet gelten, darf aber getrost bezweifelt werden. AMD spricht wie eingangs erwähnt explizit nur von einem »Aktionspreisprogramm«, sodass wir uns nicht auf eine dauerhaft gesenkte UVP einstellen sollten. Auch Angaben darüber, wie lange diese Aktionen gelten sollen, bleibt AMD bisher schuldig.

Ein Faktor dürfte die tatsächliche Verfügbarkeit von Nvidias Super-Refresh sein - laut Golem soll diese zum aktuellen Stand »nicht besonders hoch« sein. Treiben mangelnde Nvidia-Angebote die Preise der RTX Super wieder in die Höhe, dürfte auch AMD kaum mehr Grund sehen, mit Kampfpreisen zu konkurrieren.

Immerhin bleibt die derzeit laufende Bundle-Aktion hiervon unberührt. Bis zum 30. Januar 2024 können Käufer einer RX-7000-Grafikkarte oder eines ausgewählten Ryzen-7000-Prozessors sich das Spiel Avatar: Frontiers of Pandora sichern.

770 Euro für die RX 7900 XT, 950 Euro für die RX 7900 XTX - sind das angemessene Preise für die beiden derzeit besten AMD-Grafikkarten? Sind diese GPUs damit wieder für euch interessant geworden oder wartet ihr ab, wie sich die beiden kommenden RTX Super Grafikkarten von Nvidia schlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!