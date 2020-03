Samsungs 8K-Fernseher für 12.000 Euro hat ein Content-Problem

Nachdem Samsung im Januar 2020 den neuen 8K-Fernseher Q950T bereits erstmals der Öffentlichkeit präsentiert hat, gab das südkoreanische Unternehmen jetzt die Preise für die drei Varianten des Top-Modells bekannt. Interessenten können sich auf Kosten im mittleren vier- bis niedrigen fünfstelligen Bereich einstellen.

Samsung verkündete in einer offiziellen Pressemitteilung (via ComputerBase) den Europastart des 2020er Produktportfolios inklusive des Q950T 8K-Fernsehers in den Größen 65 Zoll (163 Zentimeter Bilddiagonale), 75 Zoll (189 Zentimeter Bilddiagonale) und 85 Zoll (214 Zentimeter Bilddiagonale).

Der Q950T besitzt in allen drei Ausführungen ein 15-mm-Gehäuse, ein 8K-QLED-Display und sechs integrierte Lautsprecher. Die Modelle kosten im Einzelnen:

Q950T 65 Zoll - 5.999 Euro

Q950T 75 Zoll - 7.999 Euro

Q950T 85 Zoll - 11.999 Euro

8K-Fernseher: Hightech oder Schnickschnack?

Wer mit derzeit mit dem Kauf eines 8K-Fernsehers wie dem Samsung Q950T liebäugelt, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die Technologie noch längst nicht im Mainstream angekommen ist und mit ein paar Nachteilen zu kämpfen hat:

Aktuell gibt es kaum Inhalte in echter 8K-Auflösung - selbst bei 4K hinken beispielsweise beliebte Streamingdienste noch hinterher.

Das menschliche Auge nimmt den Unterschied zwischen 8K und 4K maximal sehr geringfügig besser wahr, wie eine Blindstudie kürzlich ergeben hat.

141 5 Mehr zum Thema 8K gegen 4K im Blindtest - Sieht man den Unterschied überhaupt?

Die 8K-Fernseher von Samsung und insbesondere das teure 85-Zoll-Modell dürften also vor allem für High-Tech-Enthusiasten und Early-Adopter einen Blick lohnen. Alle anderen können sich entspannt zurücklehnen und auf ein breiteres 4K-Angebot warten.