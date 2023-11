Galaxy A35 5G: So soll Samsungs neues Einsteiger-Handy aussehen

So sieht im direkten Vergleich das Samsung Galaxy A34 aus - die drei Kameras sind auch beim Nachfolger in der gleichen Anordnung (Quelle: Samsung, Mediamarkt)

Mysmartprice hat einen Artikel veröffentlicht, der erste Bilder des Samsung Galaxy A35 zeigen soll. Das Modell wäre der Nachfolger des Galaxy A34, welches dieses Jahr im März erschienen ist.

Alle Leak-Infos rund um das Samsung Galaxy A35 5G

In diesem kurzen YouTube-Clip könnt ihr das Galaxy A35 im vollen Umfang sehen – insofern sich diese Leaks als richtig herausstellen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

▶ Aussehen und Größe: Im Video seht ihr ein – laut mysmartprice – 6,6 Zoll (ca. 17 cm) großes Display. Insgesamt soll das Handy die Maße 161,6 x 77,9 x 8,2 mm besitzen. Auf der Rückseite des Smartphones sitzen 3 Kameras. Dazu gleich mehr.

Nicht nur das Aussehen dürfte jetzt bekannt sein. Es soll dank verschiedener Leaks auch schon einiges zu den Specs bekannt sein. Wir haben für euch nachstehend einen kurzen Überblick.

▶ Kamera: Laut des niederländischen Artikels der Seite GalaxyClub soll das Samsung Galaxy A35 5G im Gegensatz zum Galaxy A34 eine leicht verbesserte Hauptkamera besitzen. Statt 48 Megapixeln (A34) soll das Handy jetzt einen 50-Megapixel-Sensor spendiert bekommen.

Bei der Selfie-Kamera gibt es scheinbar keine Veränderung. Diese soll wie auch beim Vorgänger 13 Megapixel betragen. Dort kann also nur mit der Kamera-Software nachgebessert werden.

Weitere Infos will die Webseite gsmarena besitzen. Wir haben euch die wichtigsten Daten im Kurzüberblick zusammengetragen:

Displaytechnologie: Super AMOLED

Super AMOLED Bildwiederholrate: 120 Hz

120 Hz Auflösung: 2400 x 1080

2400 x 1080 Android: Version 14

Version 14 RAM: 6 bis 12 GB

6 bis 12 GB Akku: 5000 mAh

Wichtig: Dabei handelt es sich um Leak-Informationen, welche vom eigentlichen Smartphone beim Release abweichen können.

Preis und Release

Die älteren Samsung Galaxy A33 und A34-Modelle wurden jeweils im März veröffentlicht – deshalb wird das A35 5G vermutlich ebenfalls im März 2024 zu erwarten sein. Das ist aber reine Spekulation.

Ein Preis ist ebenfalls (noch) unbekannt. Zum Vergleich könnt ihr euch aber am alten Modell orientieren: Das Samsung Galaxy A34 5G kostete in der 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatzvariante als UVP beim Release 389 Euro.

Mittlerweile ist das Modell aber schon auf 250 Euro gefallen, wenn man die Preise bei geizhals vergleicht. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich der Nachfolger in einer ähnlichen Kostenspanne bewegen wird.

Mehr zum Thema Samsung Galaxy S24: Leaker nennt konkretes Datum für den Release von Duy Linh Dinh

Was denkt ihr über die Modelle der Samsung Galaxy A-Reihe? Besitzt ihr selbst eines davon? Teilt eure Erfahrungen damit gerne in den Kommentaren. Was denkt ihr über diese Leaks? Wird das Handy so erscheinen oder sollte Samsung noch eine technische Schippe zum Vorgänger drauflegen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.