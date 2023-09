Samsung Galaxy S24: Leaker nennt konkretes Datum für den Release

Die Nachfolger der Galaxy S23-Generation sollen wegen dem iPhone 15 früher erscheinen. (Bild: Samsung)

Apple hat das iPhone 15 veröffentlicht, Google steht mit den Pixel 8-Handys in den Startlöchern und Xiaomi hat die beiden Leica-Handys 13T und 13T Pro auf den Markt gebracht - was macht eigentlich Samsung?

Aktuell deuten Gerüchte darauf hin, dass das südkoreanische Unternehmen die Galaxy S24-Reihe vorziehen und früher auf den Markt bringen wird - um eine Antwort auf Apples neue iPhone-15-Generation zu haben. Ein bekannter Leaker liefert nun ein konkretes Datum.

Galaxy S24: Der 18. Januar 2024 soll angepeilt sein

Der Tipp stammt von Ice Universe, der sich in der Vergangenheit schon oft als zuverlässiger Leaker für Samsung-Themen bewiesen hat.

Ein möglicher Grund für den frühen Release: Samsung erwartet, dass das iPhone 15 ein großer Erfolg wird und befürchtet deswegen, Marktanteile zu verlieren.

Das Gerücht ist auch nicht unplausibel, da es nicht das erste Mal ist, dass der südkoreanische Handy-Hersteller den Release-Zeitraum seiner neuen Smartphones vorgeschoben hat.

Samsung ist flexibel mit den Release-Daten: Die Galaxy S20-Serie ist im März 2020 erschienen und die Galaxy S21-Serie schon im Januar 2021. Für die S22- und S23-Serie hat sich Samsung für den Februar entschieden.

Was ist bisher bekannt? Aktuell gibt es noch wenig Infos zur S24-Reihe. Ein ganz bestimmtes Gerücht sticht allerdings hervor und sorgt für hitzige Diskussionen: Samsung soll wieder zu den hauseigenen Exynos-Prozessoren zurückkehren - zumindest beim kleinsten Galaxy S24.

Die Plus- und Ultra-Modelle sollen weiterhin einen Snapdragon von Qualcomm erhalten.

Samsung Galaxy S24: Exynos 2400

Samsung Galaxy S24 Plus: Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy

Samsung Galaxy S24 Ultra: Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy

Wie immer wird es immer mehr Gerüchte, Leaks und neue Informationen geben, je näher wir uns dem angepeilten Release-Zeitraum nähern. Wenn ihr mehr über das Samsung Galaxy S24 erfahren wollt, dann schaut regelmäßig in unsere Übersicht rein.

Samsung Galaxy S24 (Plus/Ultra): Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Benutzt ihr selbst ein Samsung-Handy und freut ihr euch auf eine neue Iteration der Galaxy-Handys? Welche Features und Funktionen wünscht ihr euch für die neue Generation und an welchen sollte Samsung eurer Meinung nach nachbessern? Und was ist eure Meinung zu den Exynos-Chips von Samsung? Besitzt ihr selbst ein Handy mit einem solchen und konntet ihr Probleme feststellen? Schreibt es uns in die Kommentare!