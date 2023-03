In einem Post im koreanischen Samsung-Forum hat ein Moderator kommende Veränderungen für die Galaxy S23-Reihe näher erklärt.

Die Kameraqualität des Samsung Galaxy S23 hat uns schon in unserem Test überzeugen können. Nun hat Samsung das Erlebnis mit der Kamera angeblich noch weiter verbessert.

Der Foren-Moderator beschreibt neun konkrete Anpassungen. Mit dabei sind einige Bugfixes und Verbesserungen für den Autofokus. Alle kommenden Änderungen seht ihr hier genau aufgelistet. Fangen wir mit den Verbesserungen an:

Eine Verbesserung in der Galerie-App wird angeblich das sofortige Löschen von Fotos ermöglichen, die gerade aufgenommen und verarbeitet wurden.

Der Autofokus-Algorithmus soll geändert werden. Wenn ihr den Auslöser drückt, soll die Kamera ein Foto aufnehmen, auch wenn der Rahmen unscharf oder nicht vollständig eingestellt ist. Wenn ihr allerdings möchtet, dass die Kamera-App ein Bild erst dann aufnimmt, wenn das Bild scharf ist, könnt ihr das Verhalten anscheinend in der Kamera-Assistent-App ändern [Kamera-Assistent " Fokus vor Geschwindigkeit priorisieren EIN].

Die Schärfe wird angeblich verbessert und das Flimmern wird bei der Aufnahme von Videos mit der Ultrawide-Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem Super Steady-Modus reduziert. Die Kamera-App soll außerdem einen Hinweis anzeigen, der erklärt, dass der Super Steady-Modus gutes Umgebungslicht für eine bessere Bildqualität benötigt.

Die Videostabilisierung soll verbessert werden, wenn die Auflösung auf Full HD 60fps eingestellt ist und die Auto-FPS-Einstellung bei Verwendung der rückwärtigen Kamera ausgeschaltet ist.

Auch die Stabilität der Kamera-App, wenn das Bild bewegliche Objekte enthält, wurde angeblich verbessert.

Die Bugfixes. Kommen wir zu den Problemen, die behoben werden sollen:

Das Problem der Streifenbildung am Himmel bei schwachem Umgebungslicht und bei Verwendung einer hohen Auflösung (50 MP oder 200 MP) wird angeblich verbessert. Die Gesamtschärfe wird wohl in den Modi 50 MP und 200 MP verbessert. Samsung hat angeblich auch das Problem der zeitweiligen Unschärfe gelöst, indem die OIS-Leistung verbessert wurde.

Es wird ein Fehler behoben, der manchmal eine grüne Linie auf der linken Seite angezeigt hat, wenn die rückwärtige Kamera im Fotomodus verwendet wurde.

Das Kameraproblem, bei dem die Gesichtserkennung nach dem Beenden eines Videoanrufs mit einer Drittanbieter-App nicht funktionierte, soll ebenfalls gelöst werden.

Ein Problem mit der Bildqualität wurde gelöst, das auftrat, als der Nachtmodus ausgeschaltet und die Kamera-Assistent-App auf die folgende Einstellung gesetzt war: Aufnahmegeschwindigkeit → Hohe Auflösung → Geschwindigkeitspriorität.

Wann geht’s los?

In Korea sind die Verbesserungen angeblich schon ausgerollt. Doch auch für den Rest der Welt soll es »bald« soweit sein. Wir gehen davon aus, dass wir pünktlich zum April-2023-Update mit den Fixes und Anpassungen versorgt werden.

Das war auch schon wieder die News zur Samsung Galaxy S23-reihe. Sind euch die Fehler an der Kamera aufgefallen oder kommt ihr auch so zurecht? Freut ihr euch über das Update? Wer von euch besitzt überhaupt ein Galaxy S23? Wie zufrieden seid ihr bisher? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!