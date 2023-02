Samsung Galaxy Unpacked 2023: Alles zum S23-Event bei uns im Live-Ticker

Heute Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit präsentiert Samsung endlich das neue Line-up der S-Serie: das Samsung Galaxy S23. Wir geben euch alle Informationen und Neuigkeiten zum Nachlesen an die Hand.

Im Vorfeld kursieren bereits einige Gerüchte um die kommende Smartphone-Reihe. Neben dem S23 und S23+ wird vor allem das Flaggschiff-Modell, das S23 Ultra, der Star des Abends. Außerdem erwarten wir ein neues Galaxy-Book, über das ebenfalls schon einige Gerüchte im Umlauf sind.

Was ihr heute Abend auf dem Event erwarten dürft, könnt ihr in unserem ausführlichen Artikel und zusammengefasst in der folgenden Übersicht nachlesen. Wir freuen uns, wenn ihr heute Abend in unserem Live-Ticker vorbeischaut und mit uns zusammen das Event verfolgt!

Unser Live-Ticker zum Event

Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr das Samsung-Event heute Abend um 19:00 Uhr mit uns zusammen live verfolgen wollt! Schaut dafür kurz vor Beginn des Livestreams hier vorbei.

Aktualisiert die Seite in regelmäßigen Abständen und wir versorgen euch mit allen wichtigen Informationen zum Event.

Das erwarten wir vom Event

Das Galaxy S23 wird in diesem Jahr eine kleine Premiere feiern, denn zum ersten Mal erscheint die S-Serie mit einem Qualcomm-Prozessor, genauer gesagt dem Snapdragon 8 Gen 2. Bisher musste sich der europäische Raum mit den Exynos-Prozessoren zufriedengeben, was in der Community für gemischte Gefühle sorgte.

Gemäß den bisherigen Leaks bleibt das S23 wie sein Vorgänger bei einer Triple-Kamera, einem 6,1-Zoll-Display (FullHD+) mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und 8 GByte RAM unter der Haube.

Die Hauptkamera löst wohl mit 50 Megapixeln aus. Dazu kommen eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und eine Telekamera mit 10 Megapixeln. Bisherigen Informationen zufolge ist ein 3900-mAh-Akku verbaut.

Die Speicherkapazität startet bei 128 GByte, wobei wohl eine Vorbesteller-Aktion euch ein Upgrade auf 256 GByte spendiert. Trotzdem müssen wir uns hierzulande wohl auf einen drastischen Preisanstieg gefasst machen.

Samsung Galaxy S23+

Wie in den vergangenen Jahren wird das S23+ nahezu die gleichen Spezifikationen wie sein kleiner Bruder vorweisen. Die einzigen Unterschiede sind in der Displaygröße und Akkukapazität zu finden.

Demnach verbaut Samsung ein 6,6 Zoll großes FullHD+-Display mit voraussichtlich einem 4.700-mAh-Akku. Im Vergleich zum Vorgänger, dem S22+, werden die Unterschiede vor allem beim Prozessor zu finden sein. Der Snapdragon 8 Gen 2 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Plus-Modell verbaut werden.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Die Teaserbilder zur heutigen Show verraten neben dem Snapdragon 8 Gen 2 ein weiteres Highlight zum S23 Ultra: die Kamera. Samsung scheint in diesem Jahr keine halben Sachen zu machen und spendiert dem Flaggschiff eine 200-Megapixel-Hauptkamera.

Die Kamera soll damit nicht nur für hochauflösende und scharfe Schnappschüsse sorgen, sondern mit einem neuartigen Sensor zwischen 200, 50 und 12,5 Megapixeln wechseln können. Zum Tragen kommt der neuartige HP2-Sensor besonders bei lichtschwachen Szenen.

Welche Spezifikationen hat das S23 Ultra noch an Bord? Das 6,8-Zoll-Display löst mit QHD+ auf (3.088x1.440 Pixel). Wahlweise sind anscheinend 8 oder 12 GByte RAM im Telefon verbaut, was in Abhängigkeit von der Speichergröße von mindestens 256 GByte steht. Die Akkukapazität wird voraussichtlich 4.855 mAh betragen.

Nicht nur mit der Kamera möchte der Hersteller aus Südkorea anderen Tech-Größen wie Apple Konkurrenz machen. Auch preislich wird das S23 Ultra neue Höhen erreichen und wohl mit einem Preis von 1400 Euro an den Start gehen.

Neues Galaxy Book 3?

Abseits der Smartphones wird voraussichtlich eine neue Laptop-Reihe von Samsung vorgestellt. Laut bisheriger Gerüchte könnte es sich um das Galaxy Book 3 handeln. Neben einem Convertible wird außerdem ein Galaxy Book 3 Ultra erwartet, das ganze 16 Zoll in der Diagonale misst.

Außerdem soll das Ultra-Modell seinem Namen gerecht werden und High-End-Hardware von Intel und NVIDIA verbaut bekommen. Demnach soll der Laptop mit der Intel i9-13900H CPU der 13. Generation sowie einer RTX 4070 GPU auftrumpfen. Ob sich diese Gerüchte wirklich bewahrheiten, bleibt bis heute Abend um 19:00 Uhr abzuwarten. Wir sind mehr als gespannt!

Hier könnt ihr das Event live ansehen

Das Unpacked-Event von Samsung könnt ihr um 19:00 Uhr auf der offiziellen Webseite von Samsung live mitverfolgen. Alternativ findet ihr den offiziellen Livestream auch auf YouTube:

