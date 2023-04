Galaxy S24 Ultra: Für bessere Fotos geht angeblich eine Kamera über Bord

Das S24 Ultra könnte mehrere Anpassungen an den Kameras erhalten. (Bild: S23 Ultra)

Samsung scheint dem zukünftigen Flaggschiff-Modell einen 1 Zoll großen Kamerasensor verpassen zu wollen. Das möchte die Webseite SamLover über eine nicht näher genannte Quelle erfahren haben.

Sony hat es bereits mit dem Sony Xperia Pro 1 vorgemacht und Xiaomi zog mit dem 13 Pro hinterher. Auch Apple soll Gerüchten zufolge auf den Zug aufspringen wollen.

Für das Galaxy S24 Ultra plant Samsung neben dem Upgrade der Hauptkamera angeblich weitere Änderungen auf der Rückseite des Smartphones.

Galaxy S24 Ultra: Größerer Hauptsensor, weniger Kameras

Das S23 Ultra zählt insgesamt vier Kameras auf der Rückseite. Beim S24 soll sich das laut der oben verlinkten Webseite ändern. Demnach verzichtet Samsung beim nächsten Flaggschiff auf eine der beiden Telezoom-Kameras.

Das verbleibende Objektiv soll in der Lage sein, optisch auf verschiedene Stufen zoomen zu können.

Der große Sensor könnte den dadurch gewonnenen Platz im Gehäuse für sich beanspruchen. Mit einer Größe von 1 Zoll wäre die Hauptkamera in der Lage, mehr Licht einzufangen, was in einem größeren Dynamikbereich resultiert.

Neben mehr Bilddetails kommt ein lichtstarker Sensor zudem bei schwierigen Lichtverhältnissen zum Tragen.

Bisher wurden die Gerüchte von keinem bekannten Leaker aufgegriffen oder bestätigt. Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald weitere Details ans Tageslicht kommen.

Meinung des Autors: Samsung bleibt beim Kamerazoom vorne

Patrick Schneider: Unabhängig davon, ob das S24 Ultra einen 1-Zoll-Sensor erhalten wird oder auf die aktuellen 200-Megapixel-Kamera des S23 Ultras setzt: Die Kamera bleibt sehr gut. Ich gehe außerdem davon aus, dass bis 2024 kein anderer Hersteller Samsung beim Zoom überholen wird.

In dem Bereich wird der südkoreanische Hersteller seinen Vorsprung also vermutlich behalten und die aktuelle Kamera des S23 Ultras gehört aktuell ohnehin zu den besten Setups auf dem Smartphone-Markt.

Interessant wäre tatsächlich der Traditionsbruch in Form eines Rückschritts von vier auf drei Kameralinsen auf der Rückseite zugunsten eines neuen, variablen Objektivs. Seit dem S20 Ultra verbaut der Hersteller die gleiche Anzahl.

Mehr zum Thema Galaxy S24: Samsung will eine der großen Neuerungen des S23 offenbar wieder verwerfen von Duy Linh Dinh

Apple wird mit dem iPhone 15 wohl mit einer eigenen Periskop-Kamera nachziehen zu wollen. Bisherigen Gerüchten zufolge soll es 2023 so weit sein, jedoch ausschließlich beim teuersten Modell: dem iPhone 15 Pro Max.

Ist weniger manchmal mehr? Benutzt ihr alle Kameras, die in eurem Smartphone verbaut sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!