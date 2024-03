Samsung Galaxy: Gleich vier Handys erhalten ab sofort keine Updates mehr

Das beliebte Galaxy Note 10 Lite wird nicht mehr mit Updates versorgt. (Bild: minicase - Adobe Stock)

Wie jedes Jahr erreichen Smartphones das Ende ihres Lebenszyklus. Samsung wird 2024 erneut ausmustern und den Support für vier Geräte einstellen.

Das bedeutet, dass diese Smartphones keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A02

Damit hält Samsung sein Update-Versprechen von zwei beziehungsweise drei Jahren für Android-Updates und drei beziehungsweise vier Jahren für Sicherheitsupdates für diese Geräte ein.

Das Galaxy S10 Lite sowie das Note 10 Lite haben das letzte OS-Update mit Android 13 erhalten, die beiden A-Modelle Android 12.

Ausnahmen sind die beiden Varianten Galaxy A71s sowie A02s. Beide Einsteiger-Smartphones erhalten noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates, wie Sammobile berichtet und auf der offiziellen Webseite von Samsung ersichtlich wird.

Was bedeutet das für euch? Die vier genannten Smartphones können natürlich weiterhin problemlos benutzt werden. Sollte eine kritische Sicherheitslücke im Betriebssystem von One UI bekannt werden, erhalten die vier Handys kein Update, um die Lücke zu schließen.

Theoretisch könnten Angreifer solche Schwachstellen ausnutzen, um bösartigen Code auf das Smartphone zu schleusen und so zum Beispiel an sensible Daten zu gelangen.

Schon gewusst: Neuere Flaggschiff-Smartphones wie die Pixel 8- und Galaxy S24-Serie erhalten laut Hersteller stolze 7 Jahre lang Android-Updates. Wie sich die Garantie in der Praxis umsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

Ob die beiden Hersteller die Langzeitgarantie auf ihre Mittelklasse-Smartphones ausweiten werden, ist derzeit nicht bekannt.

Das Galaxy A55 wird bereits im März erwartet, während das Pixel 8a erst im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen soll. Letzteres könnte zudem eine Preiserhöhung erfahren.