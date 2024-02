Android 15: Welche Galaxy-Handys von Samsung erhalten das große Update?

Die erste Version von Android 15 wurde veröffentlicht. Welche Samsung-Handys erhalten vermutlich das Update? (Bild: JCM, Adobe Stock)

Mit One UI 6.1 bringt Samsung bereits einige Verbesserungen auf diverse Galaxy-Smartphones. Die erste Developer Preview von Android 15 lässt gleichzeitig erahnen, welche weiteren Neuerungen für die Smartphones des südkoreanischen Herstellers zu erwarten sind.

Offiziell hat Samsung noch nicht bestätigt, welche Geräte das große Update erhalten. Anhand der Update-Garantie des Herstellers lässt sich jedoch eine inoffizielle Liste der Smartphones ableiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste große Update erhalten werden (via Sammobile).

Über 40 Galaxy-Geräte erhalten vermutlich Android 15

Die folgende Übersicht zeigt euch, bei welchen Galaxy-Handys unserer Einschätzung nach eine Unterstützung von Android 15 zu erwarten ist.

Galaxy S-Serie:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z-Serie:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A-Serie:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy-Tablets:

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy M-Serie:

Galaxy M54

Galaxy M34

In der Liste nicht berücksichtigt ist die Galaxy F-Serie, die in Deutschland nicht vertrieben wird. Weitere Smartphones und Tablets, die das Update auf One UI 7 auf Basis von Android 15 erhalten, werden voraussichtlich in den kommenden Monaten vorgestellt:

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy M15

Grundsätzlich hängt die Update-Garantie von der jeweiligen Smartphone-Serie ab. Die M-Serie gilt als absolute Einsteigerklasse, für die Samsung in der Vergangenheit kein klares Update-Versprechen gegeben hat.

In der Regel erhalten die Geräte noch ein bis zwei OS-Updates. Daher haben wir die Smartphones der M-Serie aus 2022 nicht in die Liste mit aufgenommen.

Die A-Serie hingegen wird für die Modelle ab 2022 vier weitere OS-Updates erhalten. Bei den Z- sowie S-Modellen sind es ebenfalls vier Jahre (ab Z Fold/Flip 3 sowie S-21-Serie).

Laut der Ankündigung der S24-Serie will Samsung dafür sogar über einen Zeitraum von stolzen sieben Jahren Android-Updates für seine neuen Flaggschiff-Handys bereitstellen.

Sobald weitere Informationen zur Verteilung der Updates vorliegen, erfahrt ihr es auf GameStar.de.

Schon gewusst? Samsung bringt in den nächsten Monaten One UI 6.1 der S24-Reihe auf weitere Smartphones. Das Update verspricht zahlreiche Verbesserungen wie Sperrbildschirm-Widgets, ein überarbeitetes Always-on-Display, eine komplett neue App und vieles mehr.

Auch KI-generierte Hintergrundbilder sollen zukünftig von weiteren Smartphones erstellt werden können.

Wann genau Besitzer eines Galaxy-Smartphones außerhalb der S24-Serie mit dem Update auf One UI 6.1 rechnen können, bleibt aber abzuwarten.