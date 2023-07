Samsung erklärt, warum ihre Galaxy Watch nicht mehr fürs iPhone kommt, die Begründung liegt auf der Hand

Auch die Galaxy Watch 6 ist nicht mit einem iPhone kompatibel.

Die Smartwatches von Samsung hatten bis zur Galaxy Watch 3 einen großen Vorteil: Egal ob Android oder iOS, die Smartwatch war kompatibel. Das änderte sich allerdings mit der darauffolgenden Generation.

In Partnerschaft mit Google wechselte Samsung das Betriebssystem von Tizen OS auf Wear OS. Seitdem sind iPhones aus der Liste kompatibler Geräte gestrichen. Dabei können andere Android-Uhren, wie die von Fossil, mit Einschränkungen mit iOS betrieben werden.

»Wir konnten nicht das gleiche Maß an Erfahrung mit Android und iOS liefern«

In einem Interview mit TechRadar spricht Junho Park, Samsungs Director of Global Product Planning, über die Entscheidung, Samsung Galaxy Watches nicht mehr für iOS anzubieten.

Junho Park teilt im Interview die Frage, die sich der Konzern seinerzeit stellte: »Wie können wir unseren Kunden die beste Erfahrung bieten?«

Dabei sind sie offenbar zu dem Schluss gekommen, dass die größten Einschränkungen nicht von der Uhr ausgehen, sondern vom »Kernprodukt«, also iOS beziehungsweise dem iPhone.

»Wir können nicht das gleiche Maß an Erfahrung mit Android und iOS liefern», so Junho Park gegenüber TechRadar.

Letztlich seien es die großen Unstimmigkeiten zwischen Android und iOS, die Samsung dazu veranlasst haben, das iPhone endgültig fallen zu lassen.

Tatsächlich gibt es einige Einschränkungen bei der Nutzung von Wear OS in Kombination mit einem iPhone. Das reicht von der Synchronisation der Benachrichtigungen bis hin zur Inkompatibilität mit Drittanbieter-Apps.

Im Gegensatz zu den Galaxy Watches ist die Apple Watch seit der ersten Generation ausschließlich mit dem iPhone kompatibel.

Meinung des Autors: Die Begründung liegt auf der Hand

Die oben genannten Gründe sind für mich zu einem gewissen Maß nachvollziehbar. Die Kombination von Wear OS und iPhone ist alles andere als ideal und der Grund liegt auf der Hand: Wear OS-Smartwatches sind primär für die nahtlose Integration mit Android-Handys entwickelt worden, so wie umgekehrt die Apple Watch für das iPhone.

Dementsprechend fällt der Funktionsumfang einer Android-Uhr mit einem iPhone vergleichsweise mager aus.

Wer ein Apple-Smartphone besitzt, greift ohnehin eher zur Apple Watch, um möglichst viele Funktionen für sein Geld zu bekommen.

Aber gleichzeitig erhaltet ihr den vollen Funktionsumfang einer Samsung Galaxy Watch ausschließlich mit einem Samsung-Smartphone, obwohl Junho Park im Interview sagt, dass die Limitierungen nicht von der Uhr ausgehen.

Je nach Hersteller braucht es das volle Ökosystem, also Smartwatch und Smartphone, um aus den Vollen zu schöpfen - und das wird sich vermutlich so schnell nicht wieder ändern.

