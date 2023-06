Google Wear OS erleichtert euch bald den Zugriff auf Spotify und Notizen

Nicht nur die Pixel Watch erhält ein Wear OS Update mit neuen Kacheln.

Googles Betriebssystem für Smartwatches Wear OS erhält ein kleines Update. Im Fokus stehen überarbeitete Kacheln, ein Feature ist jedoch nur für US-Kunden nützlich.

Die Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 ist jetzt schon einige Wochen her und konzentrierte sich primär auf neue Smartphone-Releases; Smartwatches gingen im Hinblick auf neue Modelle hingegen leer aus.

Immerhin wurden neue Funktionen für das Wear OS genannte Betriebssystem versprochen, welches vielen Android-Smartwatches zugrunde liegt.

Dazu zählt unter anderem die lang erwartete native Whatsapp-Kachel für Smartwatches mit Wear OS, die sich allerdings noch in der Betaphase befindet. Ein anderes Update steht dafür ab heute in den Startlöchern und bringt kleinere Überarbeitungen mit sich.

Wie schon zur I/O-Konferenz angekündigt, bringt Google drei neue Kacheln für den Musik-Streamingdienst Spotify, die mit dem kommenden Update ihren Weg auf die Smartwatches finden sollen.

Eine dieser Tiles richtet sich an die Podcast-Hörer unter euch, mit der neue Folgen der jeweils abonnierten Podcasts angezeigt werden können. Von hier aus sollen Nutzer einen schnelleren Zugriff auf die aktuelle Episode erhalten.

Daneben wird eine Kachel mit einer Art Schnellzugriff für angelegte Spotify-Playlists freigeschaltet; zudem kann hier ein Mix aus den meistgehörten Titeln des Benutzers angesteuert werden. An diese Idee schließt auch die DJ genannte Kachel an, die eine personalisierte Musikauswahl per Spotify zur Verfügung stellen soll.

Die Notizen-App Google Keep hingegen erhält indes ebenfalls einen Schnellzugriff, der schon auf der I/O-Konferenz vorgestellt wurde. Einzelne Notizen oder To-Do-Listen lassen sich so ohne umständliches Wühlen durch Menüs bequem erreichen, wie Google meint.

Abgeschlossen wird die Aktualisierung für Wear OS mit einer US-exklusiven Funktion: Die Google Wallet, die auch über Smartwatches genutzt werden kann, erhält spezifische Karten für Anbieter von Mitfahrgelegenheiten. Dazu zählen etwa SmartTrip und Clipper - hierzulande ist das neue Feature kaum relevant.

Quelle: 9to5Google

Der Rollout des Google Wear OS Updates beginnt heute und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Nutzt ihr die Spotify- und Notizen-Funktion eurer Smartwatch? Welche Features vermisst ihr auf euren Uhren? Habt ihr eine Geheim-Funktion auf der Smartwatch entdeckt, die jeder kennen sollte? Lasst uns eure Meinungen in den Kommentaren da!