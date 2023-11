Samsung wird bald ein Handy veröffentlichen, das eine abnehmbare Rückseite bieten soll - und trotzdem wasserdicht bleibt

Anscheinend kommt bald das Galaxy XCover 7. (Bild: XCover5, Quelle: Samsung)

Am 13. November 2023 veröffentlichte die Website Android Headlines die ersten Leak-Bilder des kommenden Galaxy XCover7 von Samsung. Es scheint seinem rauen und abenteuerlichen Stil treu zu bleiben. Das wohl größte Feature: Die Rückseite des Smartphones lässt sich abnehmen.

Eine echte Seltenheit im heutigen Smartphone-Alltag.

Alles rund um das Samsung Galaxy XCover7

Diese Serie richtet sich vor allem an Arbeiter auf Baustellen oder anderweitig zu gefährlichen Umgebungen für das normale Smartphone. Nach dem Galaxy XCover5 aus dem Jahr 2021 und dem XCover6 Pro von 2022 gibt es jetzt wohl die ersten Bilder des Nachfolgers der Serie.

Diesmal ist es keine Pro-Version, sondern wird wohl normal als XCover7 erscheinen. Das Alleinstellungsmerkmal bleibt wie immer bestehen: Die Optik ist eher rau und könnte auf manche potenziellen Interessenten veraltet wirken:

Das vermeintliche Galaxy XCover7. (Quelle AndroidHeadlines)

Das liegt an der geriffelten Rückseite und den verstärkten Ecken. Damit gewinnt das Smartphone zwar keinen Designerpreis - das ist aber auch gar nicht der Anspruch des Modells. Mit diesen Features soll das Smartphone einfach besonders robust sein und die Griffigkeit erhöht werden.

Was verraten uns die geleakten Bilder?

Als erstes fällt auf, dass neben der Kameralinse auf der Rückseite ein dualer Kamerablitz sitzt. Außerdem gibt es wieder eine XCover -Taste. Diese könnt ihr individuell mit Funktionen belegen wie dem Öffnen von Apps oder Push-to-Talk.

Der Power-Button und der Lautstärkeregler befinden sich auf der rechten Seite. Auf der Vorderseite fallen die großen Displayränder auf, die bei robusteren Smartphones üblich sind. Auch hier gibt es bisher keine Informationen über die Größe oder Auflösung.

Der Bildschirm soll aber eine erhöhte Berührungsempfindlichkeit besitzen, da er mit Handschuhen oder nassen Händen bedienbar bleiben muss – zumindest, wenn er seinem unkaputtbaren Smartphone-Ruf gerecht werden will.

Die Rückseite soll laut Android Headlines abnehmbar sein.

Das wäre ein Indiz für einen austauschbaren Akku. Daten rund um die Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit sind bisher noch unbekannt.

Das ist deshalb erstaunlich, da diese Handymodelle in Umgebungen eingesetzt werden, in denen sie wasser- und staubdicht sein sollten. Die Bedienung mit nassen oder schmutzigen Händen setzt natürlich einen dementsprechenden Schutz voraus.

Denkbar wäre ein höheres Schutz-Rating wie zum Beispiel IP68. Details dazu sind zwar noch unbekannt, allerdings besaß das XCover6 Pro den entsprechenden Schutz.

Gibt es schon einen Preis oder ein Release-Datum?

Nein, als Leak sind nur die Bilder bekannt geworden. Diese scheinen aus einer für die Seite Android Headlines vertrauenswürdigen Quelle zu stammen. Mehr konnte die geheime Quelle bisher wohl nicht in Erfahrung bringen.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy XCover5 kostete als UVP beim Release 289 Euro. Die Pro-Version aus dem letzten Jahr kostete 609 Euro UVP. Da das neue Modell keine Pro-Version sein wird, könnt ihr es vermutlich preislich dazwischen einordnen.

Was denkt ihr über die XCover-Serie von Samsung? Besitzt jemand von euch das Pro-Modell oder das XCover5? Schreibt uns eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare. Diese Smartphones sind natürlich sehr rudimentär, aber sind natürlich vor allem für den Outdoor-Einsatz oder als Arbeitshandy in schwierigeren Bedingungen gedacht. Top oder Flop? Schreibt uns eure Gedanken, was ihr von dieser Serie haltet.