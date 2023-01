Galaxy S23 Ultra: Unerwarteter Kamera-Leak zum neuen Smartphone-Flaggschiff von Samsung

Das nächste Unpacked Event von Samsung rückt näher und damit auch die Vorstellung der neuen S23-Modelle, darunter auch das kommende Flaggschiff mit dem Namen Galaxy S23 Ultra.

Bislang ist bekannt, dass dem Hauptsensor des Smartphones eine mächtige Weitwinkelkamera spendiert wird. Ein neuer Leak zeigt allerdings ein weiteres Detail, das die Ultra-Weitwinkelkamera und Periskop-Kamera betrifft.

Größere Sensoren für alle Kameras?

Der Hauptsensor des kommenden Flaggschiffs aus dem Hause Samsung soll mit protzigen 200 Megapixeln auftrumpfen. Daher ist es kein Wunder, dass die Weitwinkelkamera in diesem Jahr noch größer ausfällt als beim S22 Ultra aus 2022.

Nun zeigt ein Leak vermeintliche Hüllen des Top-Modells von Samsung und offenbart ein kleines, aber dennoch nicht unwesentliches Detail über die anderen beiden Linsen. Diese könnten nämlich ebenfalls einen größeren Sensor erhalten, was für mehr Lichtstärke bei den Aufnahmen sorgt und besonders bei schlechten Lichtverhältnissen zum Tragen kommt.

Der bekannte und für gewöhnlich gut informierte Leaker Ice universe präsentiert auf Twitter einen Vergleich, der die Unterschiede verdeutlichen soll:

Neben der Auffälligkeit der größeren Linsen sind auf dem Bild weitere Änderungen zu erkennen. Die Lautstärketasten sowie der Power-Button wandern weiter nach unten am Gehäuse, sodass sie mit kleineren Händen besser zu erreichen sein könnten.

Selbstverständlich bleibt es abzuwarten, ob die Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und die Periskop-Kamera mit 10 Megapixel tatsächlich einen größeren Sensor erhalten. Samsung könnte die beiden Linsen auch einfach der Größe des Hauptsensors angleichen, um optisch ein stimmiges Bild abzuliefern.

Meinung des Autors

Natürlich sprechen wir von kleinen Details im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Sprünge im Smartphone-Bereich werden von Jahr zu Jahr immer kleiner und trotzdem finden sich durchaus sinnvolle Verbesserungen. Größere Sensoren für alle Kameralinsen würden bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Aufnahmen sorgen. Es wäre in jedem Fall schön zu sehen, wenn Samsung die beiden anderen Kameras nicht nur optisch vergrößert. So oder so: Das 23 Ultra wird mit Sicherheit ein starkes Kamera-Setup abliefern, auf das wir uns freuen können!

Generell gibt es für die S23-Reihe positive Neuigkeiten. Welche das sind und warum das unsere Redakteurin Alana erfreut, könnt ihr hier nachlesen:

Landet das S23 in diesem Jahr in eurem digitalen Einkaufswagen? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch im Vergleich zum Vorjahr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!