»Das schärfste Messer der Welt« verwendet Ultraschall und wird gerade auf Kickstarter finanziert

Der Griff sieht etwas brachial aus - darin versteckt sich aber auch die Ultraschall-Technik. Ob das bei filigraneren Schnitten mit Blick auf die Handhabung hinderlich ist, muss noch getestet werden (Quelle: 369sonic)

Dieses Messer könnte auch als besonderes Gadget in einem James-Bond-Film vorkommen: Ein Ultraschall-Tool, das die Fesseln des Antagonisten mühelos sprengt und den Helden befreit.

Weniger brachial geht es beim eigentlichen Einsatzzweck des per Crowd-Funding finanzierten Messers zu, das zum Glück nur für das Schneiden von Gemüse oder anderen Lebensmitteln gedacht ist.

Wie das in der Praxis aussehen könnte, zeigt das folgende Video:

0:48 Diese Klinge verwendet Ultraschall und wirbt damit »das schärfste Messer der Welt« zu sein

Was ist das Besondere an diesem Messer?

Für das Ultrasonic kitchen knife des Startup-Unternehmens 369sonic läuft aktuell eine Kickstarter-Kampagne, um die industrielle Technik in einer etwas handlicheren Form für den alltäglichen Gebrauch auf den Markt zu bringen.

Dabei wirbt es mit dem Attribut des weltweit schärfsten Messers . Normalerweise werden Klingen mit Ultraschalltechnik in der Industrie im größeren Maßstab so verwendet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie funktioniert das als nicht-industrielle Küchenmesser? Angetrieben wird die Technik hinter dem Ultraschall durch einen 12-Volt-Lithium-Akku. Der speist einen Wandler, dessen Signal in mechanische Bewegung in der gleichen Frequenz umgewandelt wird.

Diese mechanische Bewegung bedeutet im Falle des Messers, dass die Klinge mit einer Frequenz von 40.000 und 50.000-mal pro Sekunde schwingt beziehungsweise vibriert.

Welche Vorteile entstehen dadurch? Diese schnellen Bewegungen sollen laut dem Startup dafür sorgen, dass keine Lebensmittel an der Klinge kleben bleiben. Außerdem soll es deutlich besser schneiden als herkömmliche Messer.

Dadurch können laut 369sonic auch drucksensiblere Lebensmittel geschnitten werden, ohne die Textur zu beschädigen. Inwiefern diese Behauptungen stimmen, zeigt sich erst bei einem ausführlichen Test, sofern das Gerät wirklich je Marktreife erreicht (was man bei Kickstarter-Projekten nie wissen kann).

Im Video werden vor allem Gemüse wie Tomaten sowie weiche Lebensmittel in Form von Käse oder Kuchen geschnitten. Sie bedürfen zwar eines gewissen Maßes an Vorsicht beim Schneiden, sind allerdings nur bedingt aussagekräftig für die Schneidequalitäten.

Wer braucht so ein Messer?

Wer sich gerade nicht auf geheimer Mission für den MI6 befindet, wird sich vielleicht die Frage stellen, was ein nicht motorisiertes Profi-Messer schlechter schneiden könnte als dieses Messer.

Es erinnert in seiner Funktionsweise ein bisschen an eine gefühlvollere Variante einer Stichsäge für den Küchenbereich – ob es tatsächlich schärfer oder besser schneidet als herkömmliche Profi-Küchenmesser, bleibt aber bis zu entsprechenden unabhängigen Praxistests offen.

Als cooles Küchengadget sorgt es aber bestimmt für ein paar Hingucker beim nächsten gemeinsamen Kochabend mit Freunden, wenn ihr bereit seid, das nötige Geld dafür auszugeben: Der Preis soll später bei etwa 390 Dollar liegen.

Die Klinge soll übrigens auch austauschbar sein für eine Messerlänge in der jeweilig gewünschten Größe.

Übrigens: Wenn ihr über ein weiteres Gadget lesen wollt, könnte dieser Artikel für euch spannend sein. Hier schreibt Kollege Patrick, wie er mit einer coolen Box seinen Kabelsalat in den Griff bekommen hat:

Mehr zum Thema Schluss mit Kabelsalat: Dieses Gadget ist besser als jede Steckdosenleiste von Patrick Poti