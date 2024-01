Der schlechteste PC, den ich je gesehen habe: Bitte sagt mir, dass dieses „Hi End“-Angebot für fast 2.000 Euro nicht echt ist

Das Gehäuse ist keines der zahleichen Probleme bei dem PC, um den es hier geht. (Bild: stock.adobe.com / Damir Khabirov)

Was fast wie aus einem Fiebertraum wirkt, soll ein echtes Angebot sein. Das ist zumindest der Tenor des dazu passenden Reddit-Beitrags und der inzwischen über 1.300 Kommentare dazu.

In dem Forum zu sehen: Das Foto einer vermeintlichen Liste mit PC-Komponenten, die ein Shop der Tante des Beitragserstellers für ihren Sohn vorgeschlagen haben soll. Der Name des Anbieters wurde unkenntlich gemacht, der Preis des Rechners soll bei 1.995 US-Dollar liegen (ca. 1.820 Euro).

Ich kann mich nicht erinnern, je so ein merkwürdig zusammengewürfeltes Angebot gesehen zu haben.

Auch unter dem Beitrag macht sich größtenteils Empörung darüber breit, wozu es gleich in mehrfacher Hinsicht Anlass gibt. Das fängt schon mit der falschen Schreibweise des Begriffs High End an, die über der Liste mit den Komponenten thront:

Ein PC, der Fragen aufwirft. Viele Fragen.

Es gibt Hardware auf der Liste, die grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Etwa der Ryzen 7 5800 oder das passende B550-Mainboard und das Lancool-Gehäuse von Lian Li (auch wenn bei letzteren beiden nicht erkennbar ist, um welche Varianten genau es sich handelt).

Doch spätestens beim Arbeitsspeicher fangen die Probleme an. Nicht nur, dass es keinen G.Force -RAM gibt - gemeint ist wahrscheinlich G.Skill-Speicher - sondern auch die Menge und der Takt sorgen für Kopfschütteln.

Einerseits sind es 64 GByte RAM, was für typische Einsatzzwecke der meisten Endkunden-PCs völlig übertrieben ist. Andererseits taktet der Arbeitsspeicher nur mit niedrigen 2.400 MHz, was gerade in Kombination mit einer Ryzen-CPU nicht empfehlenswert ist.

Noch schlimmer wird es bei der Grafikkarte. Einerseits, weil es keine Asus Cerberus GTX 1050 mit 8,0 GByte Videospeicher gibt (oder überhaupt eine 1050 mit 8GB). Gemeint ist wahrscheinlich die Cerberus GTX 1050 Ti mit 4,0 GByte VRAM. Andererseits, weil die GTX 1050 (Ti) hoffnungslos veraltet ist.

Grundsätzlich kann man damit zwar durchaus auch heute noch spielen, wenn es ältere Titel sind und/oder man kein Problem damit hat, maximal in Full HD und bei niedrigen Details zu zocken. Aber diese GPU hat doch bitte nichts in einem neuen PC für über 1.800 Euro zu suchen!

8:31 Unser Test der GTX 1050 Ti hat sowohl als Video als auch als Artikel viel Interesse hervorgerufen - vor über sieben Jahren.

Die Liste geht weiter - leider

Nicht viel besser wird es, wenn man sich die restlichen Komponenten der Liste anschaut, ganz im Gegenteil. Machen wir es kurz und schmerzlos mit einem schnellen Blick auf die Lowlights:

Thermaltake SLI Ready 1050w Power Supply : Was sucht ein Netzteil mit 1.050 Watt, das für das (ausgestorbene) Betreiben von zwei GPUs gleichzeitig per SLI bereit sein soll in einem PC mit einer GTX 1050 (Ti), die nur sehr wenig Strom verbraucht?

Was sucht ein Netzteil mit 1.050 Watt, das für das (ausgestorbene) Betreiben von zwei GPUs gleichzeitig per SLI bereit sein soll in einem PC mit einer GTX 1050 (Ti), die nur sehr wenig Strom verbraucht? Viewsonic 24'' LCD Display : Kein Wort zu wichtigen Faktoren wie der Auflösung oder der Bildwiederholrate (auch wenn klar sein dürfte, dass es um Full HD und 60 Hertz geht).

: Kein Wort zu wichtigen Faktoren wie der Auflösung oder der Bildwiederholrate (auch wenn klar sein dürfte, dass es um Full HD und 60 Hertz geht). Logitech Z313 3 piece speaker set : Ein fast 14 Jahre altes Lautsprecher-Set, das schon damals nur 35 Euro gekostet hat - na vielen Dank.

: Ein fast 14 Jahre altes Lautsprecher-Set, das schon damals nur 35 Euro gekostet hat - na vielen Dank. LG DVD +/- RW Drive : Auf ein DVD-Laufwerk dürften im Jahr 2024 die meisten sehr gut verzichten können.

Wie in den Kommentaren häufig vermutet wird, handelt es sich möglicherweise um eine Art Hardware-Resterampe, aus der mehr oder weniger wahllos ein neuer PC zusammengewürfelt wurde - oder einfach um Fake.

Unabhängig davon steht beim Blick auf vergleichbar teure Komplett-PCs fest, dass ein solcher Preis für diese Komponenten ein schlechter Witz wäre, selbst wenn man den Zusammenbau samt 3 Year "Onsite" Warranty und die Peripherie berücksichtigt.

Glaubt man die Geschichte, gibt es abschließend immerhin noch gute Nachrichten: Der Ersteller des Reddit-Beitrags gibt an, seine Tante vor dem schlechten Angebot gewarnt und ihr bei der Beschaffung eines besseren PCs geholfen zu haben.

Wie denkt ihr über die Geschichte dieses kuriosen Rechners? Glaubt ihr, dass das bei Reddit zu sehende Angebot dafür echt ist? Oder handelt es sich eurer Meinung nach um Fake? Und seid ihr selbst schon mal über bemerkenswerte schlechte Angebote für Komplett-PCs gestolpert, sei es für euch oder für jemand, den ihr kennt? Schreibt es gerne in die Kommentare und teilt eure Erfahrungen mit uns!