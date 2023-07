Schmuggler versteckt über 300 CPUs unter seiner Kleidung, doch die Menge wird ihm zum Verhängnis

Der Schmuggler in dieser Geschichte hat sich wohl etwas übernommen. (Bild: Adobe Firelfy)

Der chinesische Zoll hat nicht zum ersten Mal einen beachtlichen Schmuggelversuch von PC-Komponenten aufgedeckt. Ein Mann wurde im Hafen von Qingmao festgenommen, als er versuchte, 306 CPUs auf das chinesische Festland zu schmuggeln.

Es scheint, dass Schmuggler zunehmend auf diese oder ähnliche Methode zurückgreifen, um den strengen Kontrollen zu entgehen:

Durchführung vergeigt

Bei dem Vorfall in Qingmao wurde der Schmuggler aufgrund seiner auffälligen Gangart und »abnormalen Haltung« von Zollbeamten bemerkt, wie Tom’s Hardware berichtet (via People’s Daily). Es stellte sich heraus, dass er die CPUs um seine Taille und Beine gewickelt hatte, doch das war anscheinend etwas zu viel des Guten.

Fotos zeigen, dass der Mann ein schwarzes, locker sitzendes Sporthemd trug, das er hochgekrempelt hatte. Die CPUs waren sorgfältig in Plastikfolie und Klebeband eingewickelt, um ihre Sichtbarkeit zu verringern.

Die kleinen Päckchen enthielten immer mehrere CPUs. (Bild: Qingmao Customs, Macau)

Es wurden keine genauen Informationen über die Marke oder das Modell der beschlagnahmten CPUs veröffentlicht. Die Bilder der Festnahme geben auch keinen eindeutigen Einblick. Mark Tyson von Tom’s Hardware vermutet, dass es sich um AMD-CPUs der Ryzen 7000-Serie handeln könnte.

Die tatsächlichen Beweggründe für den Schmuggel von CPUs bleiben weiterhin rätselhaft. Ob es nun wirklich um Steuervermeidung, technische Muster oder den Einsatz in bestimmten chinesischen Märkten geht, ist bisher unbekannt. Die chinesische Zollbehörde hat bisher keine offiziellen Erklärungen dazu abgegeben.

Hier könnten CPUs der AMD Ryzen 7000-Reihe zu sehen sein. 306 CPUs wurden vom zuständigen Zoll gefunden. (Bild: Qingmao Customs, Macau)

Es ist wichtig zu beachten, dass es an sich nicht illegal ist, CPUs von Macau oder Hongkong auf das chinesische Festland zu bringen. Allerdings versuchten die festgenommenen Schmuggler, den Nichtanmeldekanal zu nutzen, um die chinesische Mehrwertsteuer von 13 Prozent zu umgehen. Dieses Steuergefälle macht den Tech-Schmuggel sehr attraktiv.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Maßnahmen der Zoll ergreifen wird, um dem anhaltenden Trend des Tech-Schmuggels entgegenzuwirken. Es ist klar, dass der Schmuggel von PC-Komponenten eine wachsende Herausforderung für den Zoll darstellt.

