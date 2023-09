»Ich kann es ihm einfach nicht sagen«: Schwager kauft Gaming-PC für 3.000 Dollar – und bekommt teuren Schrott?

Absolut Facepalm-würdig, oder ein ungeheuerlicher Betrug am Kunden? (Bild-Quellen: Max Fuchs über Unsplash, Tumisu über Pixabay, charnsitr über Adobe Stock)

»Ich bringe es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass er noch übler über den Tisch gezogen wurde, als ich ursprünglich befürchtet hatte«, schreibt der Reddit-User auf »colossusrageblack« und beschreibt damit, was jedem passieren könnte, der sich als Neuling an den Kauf eines Gaming-PCs heranwagt.

Aber ist der Gaming-Rechner des Schwagers dieses Reddit-Users wirklich so schwachbrüstig auf der Platine, wie der Post vermuten lässt? Oder kommt es sogar noch schlimmer?

Rechner mit GeForce RTX 3050 für 3.000 US-Dollar?

Vor nicht mal einem Jahr erzählt der Schwager von colossusrageblack: »Sie haben mir die neueste Nvidia-Grafikkarte eingebaut.« Auf die Nachfrage, um welche Grafikkarte es sich denn genau handele, antwortet der Schwager: »Irgendeine Grafikkarte mit der Zahl 30 im Namen.«

Unser Reddit-User spekuliert daraufhin, es könne sich bei der Grafikkarte um eine GeForce RTX 3080 oder RTX 3090 handeln. Bereits jetzt vermutet colossusrageblack, sein Schwager wurde beim Kauf hinters Licht geführt. Immerhin war zum Zeitpunkt des Gespräches bereits seit einigen Monaten die GeForce RTX 4090 verfügbar.

Aber dann wurden die schlimmsten Befürchtungen unseres Reddit-Users sogar noch übertroffen.

Was wirklich im Rechner des Schwagers steckt: Als der Mann endlich selbst einen Blick auf den PC des lieben Anverwandten wirft, bemerkt er, wie langsam die Spiele darauf laufen. Also schaut er sich als Nächstes die Hardware genauer an. Das Erste, was ihm nach Abnehmen der PC-Verkleidung auffällt, ist, wie klein die GPU ist.

Dann öffnet er das Nvidia Control Panel und findet heraus: Der geehrte Herr Schwager hat eine GeForce RTX 3050 unter der Haube. Nun schaut sich unser colossusrageblack an, welcher Prozessor am Werk ist – und entdeckt einen 11700K-Prozessor von Intel. Und das, obwohl der PC-Händler laut Schwager den Prozessor als einen der »schnellsten Intel-Prozessoren« angepriesen hat.

Aber wie geht's jetzt weiter mit dem unbedarften Schwager, dem für 3.000 US-Dollar ein leistungsschwacher PC angedreht wurde?

Wie geht's jetzt weiter mit Schwager und GeForce RTX 3050?

Reddit-User colossusrageblack zeigt sich empathisch gegenüber seinem Verwandten, der sich als Anfänger der Welt des PC-Gamings annähern wollte – und unversehens von einem unlauter handelnden Händler übers Ohr gehauen wurde.

Colossusrageblack schreibt:

»Ich werde ihn langsam darauf hinweisen, dass er den Kauf einer neuen GPU in Betracht ziehen sollte.«

Zwar versucht der User CloudMage1 unseren Colossusrageblack auszubremsen, indem er schreibt: »Wenn alles, was dein Schwager spielen möchte, doch funktioniert? Warum ein Upgrade, wenn das keinen Vorteil hat?« Prompt stellt colossusrageblack klar: »Er [der Schwager] steht auf Rennsimulationen. Mit seiner 3050er spielt er auf dreifachem 4K. Du kannst dir denken, was das bedeutet.«

Sieht so aus, als würde unser Mann jetzt seinem Schwager vorsichtig beibringen, welchen Hardware-Bären er sich hat aufbinden lassen.

Übrigens: Wer sich fundiert darüber informieren möchte, welche Grafikkarten für Gamer aktuell wirklich lohnen, der widmet sich der Lektüre unseres großen GPU-Leistungs-Rankings.

Könntet ihr mit unserem Reddit-User mitfühlen, der es einfach nicht übers Herz bringt, seinem Schwager von seiner unklugen Kaufentscheidung zu berichten? Oder habt ihr sogar mal selbst einen dezent unklugen Kauf im Bereich Unterhaltungselektronik getätigt? Welche CPU und GPU steckt in eurem Rechner - und seid ihr zufrieden damit? Schreibt uns dazu gerne eure Meinung in die Kommentare.