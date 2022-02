Ein talentierter Bastler aus der Computer-Base-Community hat seinen alten Sega Dreamcast kurzerhand in einen Custom-PC im Retro-Look verwandelt. Der funktioniert wie ein normaler PC, sieht aber aus wie Segas alte Konsole. Mit dem passenden Emulator könnte er damit sogar die alten Sega-Klassiker stilecht wieder aufleben lassen.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem passenden Emulator seid, haben wir euch die wichtigsten Programme dafür in unserem Guide zusammengefasst:

35 0 Alle Spiele per Emulator Teil 1: MAME, DOSBox, ScummVM

In einem Forenbeitrag erklärt der User Temujin123 wie er auf die Idee für das Projekt gekommen ist, wie er es umgesetzt hat und wie die Zukunft seines Dreamcast-PCs aussehen soll. Demnach spielt er schon länger keine anspruchsvollen Spiele mehr, weshalb er auf eine APU, also Prozessor und Grafikkarte in einem Chip von AMD umgesattelt ist.

Als er sich dann an die alte Sega Dreamcast im Keller erinnerte, kam die Idee, den Custom-PC umzusetzen. Ohne dedizierte Grafikkarte sollte in dem Gehäuse nämlich genug Platz sein. Um das Feeling der alten Tage zu wahren, hat er sogar ein DVD-Laufwerk aus einem alten Laptop ausgebaut und dieses für sein Custom-PC verwendet.

Weiter hat er folgende Komponenten verwendet:

APU : AMD Ryzen 5 Pro 4650G

: AMD Ryzen 5 Pro 4650G Mainboard : ASRock X300M-STX

: ASRock X300M-STX RAM : 16 GByte DDR4-3200

: 16 GByte DDR4-3200 Speicher : 1 TByte Samsung SSD, 960 GByte Corsair SSD, 120 GByte Samsung SSD

: 1 TByte Samsung SSD, 960 GByte Corsair SSD, 120 GByte Samsung SSD Kühler : Noctua NH.L9a-AM4 CPU-Kühler

: Noctua NH.L9a-AM4 CPU-Kühler DVD-Laufwerk: Matishita DVD-RAM UJ8C0

All diese Komponenten hat der Modder geschickt in seiner alten Dreamcast untergebracht. Das DVD-Laufwerk funktioniert dabei wie gewollt: Der Klappmechanismus öffnet die Klappe der Konsole, was das Laufwerk zum Vorschein bringt. Jetzt kann er eine DVD einlegen, welche gelesen wird, sobald er die Klappe wieder schließt.

Neben der Dreamcast-Case-Mod gib es natürlich noch eine Menge andere kreativer Ideen da draußen. Die verrücktesten Case-Mods haben wir euch hier zusammengefasst:

13 0 Noch mehr verrückte Case-Modes Backofen, Kaffeemaschine & Tetris

Die erste Version des Retro-Case-PCs hatte Temujin123 bereits Mitte 2021 fertiggestellt. Allerdings war ihm die noch nicht gut genug, weshalb er für die neueste Version der Case-Mod noch einmal einige Verbesserungen vorgenommen hat.

So hat er zum Beispiel eine neue Front, eine Blende und weitere Kleinteile via 3D-Drucker individuell für sein Build angefertigt. Auch die zwei Buttons, also den Power- und Eject-Button hat er durch frisch gedruckte Knöpfe ersetzt. Hier einige seiner gedruckten Teile:

Fertig zusammengebaut hat es zwar nicht mehr den ursprünglichen Look der alten Dreamcast, dafür aber seinen eigenen Spin der Konsole. Wir finden das Projekt spannend und würden gerne mehr kreative Custom-PCs sehen. Wie der Modder den PC zusammengebaut hat, hat er in einem YouTube-Video dokumentiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Habt ihr Erfahrungen mit Selbstbau-Gehäusen? Wie findet ihr das Projekt des Modders? Habt ihr vielleicht Ideen für andere kreative Case-Mods? Lasst es uns gerne wissen.