Sensationsfund auf Google Earth lässt Historiker jubeln

Veni, vidi, vici - so, das war es auch schon mit den Latein-Kenntnissen des Autors.

Nanu, warum haben wir Marius Titus aus dem Xbox-Schlachtspektakel Ryse: Son of Rome auf dem Artikelaufmacher verewigt? Aus zwei Gründen: Erstens, weil es in diesem Artikel um einen sensationellen Fund aus der römischen Antike geht, und zweitens, weil wir partout kein schickes Porträtfoto eines stattlichen Römers aus Rome 2: Total War auftreiben konnten.

Google Earth wird zum wissenschaftlichen Utensil

Wer bei den Arbeitswerkzeugen eines Archäologen an zahlreiche Pinsel, Hammer und Meißel oder dicke, verstaubte Wälzer denkt, liegt vermutlich nicht ganz falsch. Derzeit macht aber ein Fund in Fachkreisen die Runde, der mit einem frei verfügbaren Tool aufgespürt wurde: Google Earth!

Mithilfe des beliebten Online-Kartendienstes haben Archäologen der Universität Oxford in Nordarabien die Überreste von nicht einem, nicht zwei, sondern gleich drei römischen Feldlagern entdeckt.

Was ist daran so spektakulär? Laut eines veröffentlichten Beitrags in der Fachzeitschrift Antiquity könnte dieser Fund der Beweis für einen bis dato nicht schriftlich dokumentierten Feldzug der Römer bis nach Saudi-Arabien sein.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von den römischen Hinterlassenschaften machen möchtet, haben wir euch die korrekten Maps-Daten herausgesucht. Alternativ schaut ihr euch einfach dieses Bild an:

Na, erkennt ihr die Umrisse der einstigen Feldlager?

Genauere zeitliche Einordnung

Laut eines Interviews mit dem Forschungsleiter Dr. Michael Fradley fand dieser Feldzug wohl um das Jahr 106 nach Christus statt, als die Römer das Reich der Nabatäer übernahmen. Dafür spricht laut Fradley auch die Anordnung der Feldlager, die nach römischem Muster angelegt wurden:

Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie von der römischen Armee gebaut wurden, angesichts der typischen Spielkartenform der Anlagen mit gegenüberliegenden Eingängen an jeder Seite. Der einzige bemerkenswerte Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass das westlichste Lager deutlich größer ist als die beiden Lager im Osten.

Damit ist die Arbeit der Wissenschaftler aber noch lange nicht getan. Denn durch diesen Fund eröffnen sich neue Fragen, die es zu beantworten gilt. Professor Andrew Wilson, der Co-Autor des oben verlinkten Beitrags, führt dazu aus:

Warum hat das Westlager die doppelte Kapazität der anderen beiden? Hat sich die Truppe aufgeteilt, und wenn ja, wohin ist die andere Hälfte gezogen? Wurde es in einer Schlacht halb ausgelöscht oder blieben sie im Westlager, um die anderen Lager mit Wasser zu versorgen?

