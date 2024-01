Wegen einer einzelnen Taste habe ich in Gmail sehr wichtige Mails übersehen - Vorsicht vor diesem Shortcut

Dieser Shortcut kann gemein sein: [M]

Eins gleich vorneweg: Shortcuts sind meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit schneller und effizienter zu arbeiten. Sobald es einen Shortcut für Funktionen in einem Programm gibt, könnt ihr sicher sein, dass ich ihn verwende – solange ich die Funktion regelmäßig brauche, zumindest.

Zum Jahresanfang musste ich allerdings feststellen, dass es Shortcuts gibt, die auch Schaden anrichten können. In meinem Fall hat eine einzelne Taste in Gmail jedenfalls für sehr viel Ärger gesorgt.

[M] in Gmail ist gefährlicher als ihr denkt

Was ist passiert? Als Redakteur bei GameStar Tech teste ich häufiger mal verschiedene Geräte und berichte euch davon. Zum Testprozess gehört es in der Regel auch, die Geräte nach dem Test an den Hersteller zurückzuschicken.

Manchmal hat man eine klare Deadline für die Leihstellung, manchmal - wie in diesem Fall - muss man die Geräte spontan zurückschicken, was normalerweise kein Problem ist.

Blöd nur, wenn ich davon über zwei Monate lang nichts mitbekomme, weil ich in Gmail eine einfache Taste gedrückt habe. Wie sich herausgestellt hat, habe ich mit »M« die gesamte Mail-Konversation stummgeschaltet - und somit wochenlang nicht auf wichtige Anfragen reagiert.

Als ich schließlich über Dritte gefragt wurde, warum ich mich ewig nicht mehr melde, war mir zunächst nicht klar, was ich falsch gemacht hatte. Ich war entsetzt.

Wie konnte das passieren? Nach einer kurzen Suche nach dem Absender der verpassten Mails wurde mir schnell klar, dass ich einige Mails gar nicht gelesen hatte. Sie hatten das Label »Ignoriert«. Nach kurzer Recherche war klar: Ich muss vor über zwei Monaten versehentlich auf »M« gedrückt haben, nachdem ich meine letzte Mail an den Absender geschickt hatte.

Wie genau das passieren konnte, kann ich leider nicht mehr reproduzieren. Sicherlich ist das vielleicht auch nur ein Einzelfall. Frustrierend ist es dennoch. Und ich möchte euch hiermit davor warnen.

Konversationen ignorieren mit dem Shortcut [M]: In der Shortcut-Liste von Gmail wird schnell klar, dass das »M« für Mute steht, zu Deutsch "stumm". Damit kann man ganze E-Mail-Konversationen ignorieren. Neue E-Mails aus der stummgeschalteten Konversation erscheinen dann nicht in eurem Postfach.

Das ist sicherlich sinnvoll für Nachrichten, die man nicht im Postfach haben, aber trotzdem als Referenz irgendwann mal nachschlagen möchte.

Das fiese dabei: Es ist ein Shortcut, der mit nur einer Taste ausgelöst wird - und somit auch eher mal aus Versehen ausgelöst werden kann. Wer bitte hat sich das ausgedacht?

Andere Funktionen, die nur auf einer Taste liegen, sind da deutlich weniger gefährlich. »E« für archivieren zum Beispiel. Wenn ihr diese Funktion versehentlich auslöst, dann schiebt ihr eine einzelne Mail ins Archiv und das wars. Spätere Mails in der Konversation werden euch trotzdem angezeigt. Nicht so, wenn ihr »M« drückt.

Alles nochmal gut gegangen: Das Gerät habe ich mittlerweile zurückgeschickt und mich gefühlte tausende Male entschuldigt. Und die ganze Sache hat ja auch etwas Gutes: Euch wird das in Zukunft hoffentlich nicht passieren, wenn ihr das hier lest.

Wenn ihr, wie ich, sichergehen wollt, dass euch kein ähnliches Schicksal ereilt, könnt ihr den Shortcut auch löschen.

So werdet ihr den Shortcut [M] in Gmail los

So entstummt ihr gestummte Mails: Klickt auf Alle Mails in Gmail und sucht nach Nachrichten mit dem Label Ignoriert . Wählt eine Mail aus und entfernt einfach das Label.

So deaktiviert ihr den Shortcut: Glücklicherweise könnt ihr einige Shortcuts in Gmail verändern oder löschen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, könnt ihr das Tastenkürzel deaktivieren.

Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch:

Klickt in Gmail auf das Zahnradsymbol oben rechts Geht auf »Alle Einstellungen aufrufen« Sucht in den Reitern am oberen Rand der Einstellungen nach »Erweitert« Aktiviert die Option »Benutzerdefinierte Tastenkürzel« und speichert Wählt den neu erschienenen Reiter »Tastenkürzel« aus Scrollt zum Kürzel der Funktion »Konversation ignorieren« Ändert oder löscht den Shortcut nach Bedarf und speichert

Nun solltet ihr nie wieder Gefahr laufen, aus Versehen Konversationen zu löschen.

Es gibt übrigens deutlich mehr praktische Shortcuts, als schlechte. Diese hier zum Beispiel:

Ist euch schon mal derselbe oder ein ähnlicher Fehler passiert, wie mir? Wie hättet ihr reagiert, wenn euch so etwas zugestoßen wäre? Kennt ihr ähnlich »gefährliche« Shortcuts, vor denen ihr warnen wollt? Welche Shortcuts verwendet ihr am häufigsten? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen, wie immer, unten in die Kommentare!