Abgeschnittene Sofa-Gags - Simpsons bei Disney+ ab 2020 im 4:3-Format

Simpsons-Fans haben es seit jeher nicht leicht: Wer alle bisherigen Staffeln unabhängig von der TV-Ausstrahlung anschauen wollte, musste hierzulande auf die quälend langsamen DVD-Veröffentlichungen warten oder ganze Staffeln als digitale Version auf Amazon kaufen - ein Angebot bekannter Streaming-Anbieter gab es bis zum Start von Disney+ (bisher nicht in Deutschland, soll im März 2020 kommen) nicht.

Wie TheVerge berichtet, mussten Zuschauer in den USA beim Start von Disney+ feststellen, dass sämtliche Simpsons-Staffeln ausschließlich im 16:9-Format zur Verfügung stehen.

Das wäre im Fall der neueren Staffeln kein Problem, allerdings wechselte die Serie erst ab der 20. Staffel auf das bei Disney+ genutzte 16:9-Format. Zuvor strahlte Fox die Simpsons im 4:3-Format aus.



Das wiederum führt aber nun auf Disney+ dazu, dass der Bildausschnitt unvollständig ist und teilweise sogar visuelle Witze der Schere zum Opfer fallen - etwa bei den beliebten Sofa-Gags oder im Fall der Produktion von Duff, Duff Lite und Duff Dry:

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl