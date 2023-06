Siri bald gleichauf mit ChatGPT, Bing und Bard? Apple sucht nach Experten für generative KI

Apple sucht nach Experten für KI, die »außergewöhnliche autonome Systeme« entwickeln wollen.

Apple hat angeblich große Pläne, um im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) Fuß zu fassen. Laut Techcrunch stellt das Unternehmen derzeit Experten für generative KI ein und verstärkt seine Bemühungen in diesem Bereich. Diese Entwicklung könnte sich stark darauf auswirken, wie wir Apple-Produkte nutzen.

Wie würde mehr KI-Integration Apple verändern?

Seit April sucht das Unternehmen nach Experten für Machine Learning, die daran interessiert sind »außergewöhnliche autonome Systeme zu entwickeln«

Wer auch immer bei Apple eingestellt wird, wird voraussichtlich KI nutzen, um die bestehende Software und Hardware des Unternehmens zu verbessern und neue Erfahrungen zu ermöglichen, so Keith Brisson. Er ist der ehemalige Leiter von Apples KI-Abteilung und seine neue Firma, Avy.ai, integriert KI und maschinelles Lernen in macOS.

Generative KI ermöglicht laut Brisson völlig neue Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Fotos interaktiv und sogar sprachgesteuert bearbeitet werden. Man könnte einfach sagen »Entferne die Wolken aus dem Himmel« und die KI würde den Befehl umsetzen.

Um die verbesserte Siri in Zukunft nutzen zu können, braucht ihr das richtige Werkzeug. Schaut gerne mal hier vorbei:

Eine weitere Anwendung wäre eine Hilfe beim Schießen von Fotos: Die KI könnte den Nutzer dabei unterstützen, ansprechende Fotos zu schießen, indem sie Vorschläge für die Positionierung der Kamera liefert - wie ein echter Fotograf.

Generative KI könnte auch dazu verwendet werden, um Siri zu verbessern. Damit sollte die Spracherkennung von Apples Sprachassistent nicht nur präziser werden, sondern die Nutzung auch kommunikativer.

Darüber hinaus könnte KI Apple bei der Entwicklung seiner lang erwarteten autonomen Fahrzeugtechnologie unterstützen. Im Rahmen des »Project Titan« arbeitet Apple an einem Elektrofahrzeug mit begrenzten autonomen Fahrfähigkeiten. Experten gehen davon aus, dass Apples KI-Fachwissen zu Fortschritten in den Bereichen Navigation, Wahrnehmung und Entscheidungsfindung führen könnte.

Brisson betonte, dass Apple die KI-Verbesserungen schrittweise einführen werde, beispielsweise durch Hinzufügen spezifischer Funktionen zu Foto- oder Videobearbeitungs-Apps.

Er geht davon aus, dass Apple einen vorsichtigen Ansatz wählt, um unerwartete Ergebnisse wie bei ChatGPT, Bing und Bard auszuschließen.

Was haltet ihr von dieser Entwicklung? In welchen Bereichen könnte Apple KI und maschinelles Lernen einsetzen und wo seht ihr die größten Vorteile? Oder glaubt ihr gar nicht daran? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!