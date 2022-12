Diese 11.500 Euro teure Smart-Toilette hat Alexa eingebaut und ist ab sofort erhältlich

Habt ihr schon einmal von den High-Tech-Toiletten gehört, die in Japan weitverbreitet sind? Damit meinen wir WCs mit Sprachausgabe, beheizten Sitzen und automatischer Klobrille. Nun gibt es eine Smart-Toilette, die noch mehr Luxus verspricht.

Wer schon immer davon geträumt hat, Alexa mit auf die Toilette nehmen zu können, kann sich nun diesen Wunsch für etwa 11.500 Euro erfüllen. Kohler, ein amerikanisches Unternehmen für Sanitäranlagen, hat die smarte Toilette bereits 2019 auf der CES angekündigt und nun ist sie endlich erhältlich. Abseits von Alexa bekommt man noch ein paar weitere Features, die einer Luxus-Toilette würdig sein sollen.

LEDs, Alexa und eine Fernbedienung

Kohler Numi 2.0 ist der offizielle Produktname der smarten Toilette. Sie bietet ein Bidet, das vorne und hinten wäscht, UV-Lichter für eine bessere Reinigung und eine Fernbedienung für die Steuerung von Temperatur, Druck und Position des Bidets.

Das war allerdings noch nicht alles: Die Kloschüssel enthält einen Vernebler, der Rückstände entfernt, eine automatische Klospülung, einen ebenfalls automatischen Duftversprüher, eine beheizte Klobrille, einen eingebauten Fön und eine, kein Scherz, Notfall-Spülung .

Und damit die Toilette auch wirklich smart ist, dürfen LEDs, Lautsprecher und natürlich Alexa nicht fehlen. Alle Features lassen sich über eine mitgelieferte Fernbedienung steuern, die an die Wand geklebt werden kann. Alternativ kann man die Kohler-Konnect-App benutzen oder eben mit Amazons Sprachassistentin quatschen.

Einen Kritikpunkt müsst ihr aber verkraften: Mit dem neuen Smart-Home-Standard Matter ist die Toilette aktuell nicht kompatibel.

Wer von euch nun denkt, dass sich das Interesse für so ein Produkt in Grenzen hält, irrt sich: Die smarte Luxus-Toilette ist im Kohler-Online-Shop bereits ausverkauft und es ist noch nicht bekannt, wann sie wieder auf Lager sein wird. Wer mag, kann sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald sie wieder verfügbar ist.

Wie groß ist euer Interesse an einer smarten Toilette? Könnt ihr angesichts derlei technologischer Innovationen nur noch mit dem Kopf schütteln oder gehört ihr gar zu den Glücklichen, die sich eine solche Edelschüssel bald ins heimische Bad stellen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare - aber bleibt sauber!