Die teuerste Soundbar der Welt ist die Abgasanlage eines 180.000 Euro-Sportwagens

Die Abgasanlage eines Porsche 992 GT3 ist normalerweise nur sichtbar, wenn ihr einen Blick unter das Auto werfen könnt. Ansonsten sieht man von hinten nur die zwei Auspuffrohre des knapp 180.000 Euro teuren Sportwagens. Dem deutschen Autohersteller wäre eine Entsorgung wohl viel zu schade gewesen, denn sie haben kurzerhand die Abgasanlage entnommen und in eine Soundbar umfunktioniert.

Die 911 Soundbar 2.0 Pro - Ltd. von Porsche ist eine Soundbar, die aus einer originalen Abgasanlage eines Porsche 992 GT3 gefertigt wurde, und der Autohersteller macht auch keinen Hehl daraus. Das Design ist so, wie man sich eine Abgasanlage vorstellt, die man sich an die Wand hängt.

Ein paar Daten gefällig?

Die Soundbar ist 1,5 Meter lang und wiegt stolze 65 Kilo. Man kann sie mit einem mitgelieferten Sockel auch aufstellen, anstatt aufzuhängen.

Mit einer Systemleistung von 300 Watt und einem 2.1.2-Virtual-Surround-System soll sie einen ordentlichen Sound mitbringen. Zwei Lautsprecher und zwei Subwoofer sind direkt nach vorne gerichtet und zwei weitere nach oben. Deren Aufgabe ist es, den Sound von der Decke zu reflektieren und so einen räumlichen Klang zu erzeugen.

Mit Bluetooth 5.0, Chromecast-Anbindung, Apple AirPlay 2 und Spotify Connect ist die Soundbar gut ausgestattet für Musikstreaming. Außerdem bringt sie noch Dolby Atmos, DTS-HD und 4K-kompatible HDMI Anschlüsse mit.

Was kostet der Spaß?

Wer sich für die Soundbar interessiert, sollte zügig vorbestellen, denn sie wird weltweit auf 500 Stück limitiert sein. Ach ja, und etwas Kleingeld solltet ihr auch parat haben, denn sie wird hierzulande 8.990 Euro kosten. Damit ist sie sogar teurer als das Premium-Modell von Bang & Olufsen, die bis dato den Titel der teuersten Soundbar der Welt tragen durfte. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Wenn euch das zu teuer ist, könnt ihr auch noch das Vorgängermodell kaufen. Da stammt die Abgasanlage von einem Porsche 911 GT3 und diese ist mit 3.900 Euro etwas günstiger .

Die 911 Soundbar 2.0 Pro - Ltd. wird ab dem 20.12.2022 ausgeliefert und ist aktuell nur auf Porsches Webseite vorbestellbar.

Würdet ihr euch eine so extravagante Abgasanlagen-Soundbar an die Wand hängen und wenn nicht, hättet ihr eine Idee für ein anderes Design, das für euch eher in Frage kommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!