Project Q ist echt: Sony bringt wirklich einen PS5-Handheld auf den Markt

Project Q soll PS5-Spiele vom großen auf den kleinen Bildschirm bringen. (Quelle: Sony)

Am Abend des 24. Mai 2023 hat Sony einige Spiele-Highlights vorgestellt, doch auch die Technik ging nicht leer aus. Neben dedizierten PlayStation 5-Earbuds zeigten die Japaner auch den bereits gemunkelten Handheld, der sich ganz auf das Streamen von PS5-Titeln von der Konsole fokussiert.

Project Q ist also echt und es sieht aus wie ein DualSense-Controller mit Bildschirm.

8-Zoll-Monitor zwischen zwei Griffen

PlayStation-CEO Jim Ryan bestätigte, dass Project Q (ein offizieller Name steht noch aus) mit einem 8-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein wird und alle Features besitzt, mit denen die DualSense-Controller aufwarten.

Das bedeutet: Project Q wird auch haptisches Feedback besitzen sowie die adaptiven Trigger.

Das Display selbst wird in 1080p auflösen und 60 FPS darstellen können.

Remote Gaming als Basis

Project Q steht in einer langen Schlange von Cloud-Gaming-Geräten, die bisher durchwachsenen Erfolg hatten. Das zeigt allerdings auch, dass Sony in die Zukunft von Cloud Gaming investiert.

Mit dem Project Q dürft ihr Spiele von der PlayStation 5 auf den Handheld streamen. Es ist also anzunehmen, dass es sich nicht um ein eigenes Handheld handelt, wie etwa Nintendos Switch, sondern ein reines Streaming-Device darstellt. Damit begäbe man sich in direkte Konkurrenz mit dem Steam Deck, das unter anderem auch Spiele über PlayStation Plus und Xbox Game Pass streamen kann.

Bereits beim Aufkeimen der Gerüchte um Project Q, war unser Redakteur Jan skeptisch:

Verfügbarkeit und Preis

Sowohl ein konkretes Veröffentlichungsdatum als auch der Preis stehen noch aus. Beim Event sagte Jim Ryan, dass Project Q later this year kommen wird.

Über den Ladenpreis können wir nur spekulieren. Eine Nintendo Switch OLED bekommt man derzeit für 360 Euro, die PlayStation 5 ohne Laufwerk liegt bei 450 Euro und das Steam Deck mit vertragbaren 256 GB Speicher kostet 550 Euro. Project Q wird sich also in diesen preislichen Sphären bewegen.

Hier der Trailer zu Project Q:

Sony sattelt das Handheld-Pferd, setzt aber auf Streaming denn eine ausgewiesene Konsole. Glaubt ihr, dass der Mut der Japaner belohnt wird? Möchtet ihr Spiele vom Fernseher auf einem Handheld bringen? Seht ihr da einen Nutzen? Oder glaubt ihr, Sony wäre mit einer Vita 2 oder PSP 2 besser beraten? Unsere Kommentarspalte ist offen für eure Meinungen.