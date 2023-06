Spektakuläre Fotos wirken wie nicht von dieser Welt, aber sind zur Abwechslung nicht KI-generiert

Nicht KI-generiert: Nikon Peru wirbt mit Bildern, für die keine KI sondern nur »natural intelligence« nötig war. (Bild: Nikon Peru)

Die steigende Beliebtheit von KI-Bildgeneratoren wie Midjourney wirft die Frage auf, ob künstlich generierte Fotos jemals die Authentizität echter Aufnahmen erreichen können.

Ist es möglich, durch den Einsatz von KI Geld zu sparen, indem man auf professionelle Fotografen verzichtet? Ein großer Kamerahersteller zeigt Besorgnis über diese mögliche Zukunftsentwicklung und startet daher eine Kampagne gegen die Verwendung von KI zur Erzeugung von Fotos.

»Natürliche« anstatt künstliche Intelligenz

Nikon ist einer der größten Kamerahersteller und der erste, der sich offen gegen die Verwendung von KI-Bildgeneratoren ausspricht.

Laut Nikon Peru haben schon viele Fotografen aus der Region die Auswirkungen der steigenden Beliebtheit von KI-Tools selbst zu spüren bekommen. Laut dem Unternehmen erhalten seitdem immer mehr Fotografen weniger Aufträge.

In einer neuen Werbekampagne (via Little Black Book), die mit »Natural Intelligence« betitelt ist, will Nikon euch daran erinnern, dass die Natur genug Motive bietet, die surreal und KI-generiert aussehen können.

Im Video zeigen sie echte Fotos, die ohne Hilfe von KI geschossen worden sind und welche Prompts nötig gewesen wären, um solche zu generieren.

Laut Nikon haben KI-Tools schon echten Schaden an Fotografen angerichtet und es sei deswegen wichtig »nicht die echte Welt aufzugeben«.

Es ist nicht abzustreiten, dass KI die Welt der Fotografie beeinflussen wird oder es schon getan hat. Jedoch ist es eher unwahrscheinlich, dass KI-Bildgeneratoren, vor allem die, die mit echten Fotos von echten Fotografen trainiert worden sind, die klassische Fotografie gänzlich ablösen werden.

KI-Tools wie Midjourney ermöglichen es vielen Menschen, die sich teures Kameraequipment und die Reise nicht leisten können, dramatische und surrealistische Bilder zu erzeugen. Jedoch kann dies natürlich nicht von einer echten Reise und der damit verbundenen Erfahrung geschlagen werden.

Außerdem wird KI bestimmte Bereiche der Fotografie nur schwer ersetzen können. Da wären Events, Portraits, Hochzeiten und nicht zuletzt Selfies. Ein Bereich, der wirklich von KI bedroht sein könnte, ist die Stockfotografie. Unternehmen könnten sich Lizenzgebühren sparen und Stockfotos einfach selbst generieren.

Was haltet ihr von dieser Kampagne und wie findet ihr die Bilder? Teilt ihr die Meinung von Nikon? Sind KI-Bildgeneratoren eine Gefahr für die klassische Fotografie? Oder glaubt ihr, dass der Kamerahersteller überspitzt reagiert? Könnt ihr euch eine Zukunft vorstellen, in der kaum noch professionelle Fotografen angeheuert werden und stattdessen KI verwendet wird? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!