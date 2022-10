Spotifys geheime Daten: App kommt an Informationen, die Fans schon lange wollten

Spotify ist, laut Statista, weltweit der Marktführer im Musikstreaming und das mit Abstand. So sollen 31 Prozent der Nutzer, die einen Musikstreamingdienst nutzen, auf Spotify setzen. Apple Music steht weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz mit 14 Prozent.

Die Musikbibliothek ist mit 84 Millionen Songs zwar nicht die größte, trotzdem hat Spotify rund 400 Millionen aktive Nutzer. Vielen davon stößt es seit Jahren sauer auf, dass sie sich keine näheren Informationen über ihr eigenes Hörverhalten anschauen können, da Spotify diese Daten zurückhält.

Habt ihr euch je gefragt, warum es nicht möglich ist, den Spotify-Jahresrückblick dauerhaft einsehen zu können? Dann wart ihr nicht die einzigen, denn Spotify sammelt ganz eindeutig Daten über euer Hörverhalten und teilt sie nur einmal im Jahr.

Warum das so ist, weiß wahrscheinlich nur Spotify-Chef Daniel Ek selbst. Ganz sicher wäre es für Spotify kein Problem, eine Seite einzurichten, in der man sehen könnte, wie oft man in letzter Zeit Band X, Song Y oder Genre Z gehört hat.

Zum Glück kann das nicht nur Spotify selbst, sondern auch Dritthersteller. So ist die App »Stats.fm« entstanden.

Wollt ihr euer Hörverhalten der letzten vier Wochen oder sechs Monate sehen? Ladet euch einfach kostenlos Stats.fm für Android-Handys oder für iPhones herunter. Jetzt müsst ihr nur noch euer Spotify-Konto mit der App verbinden und schon kann es losgehen.

Optisch sieht sie Spotify relativ ähnlich und zeigt auf der Startseite die Künstler, die ihr in den letzten vier Wochen am meisten gehört habt, eure liebsten Playlists und euren Song-Verlauf.

Aber damit noch nicht genug: Unter dem Reiter »Statistiken« findet ihr auch alle Musikrichtungen, die ihr gerne hört. Dabei ist besonders interessant, wie Spotify beziehungsweise Stats.fm die Genres aufteilt. Es wird nicht nur in Rock oder Hip-Hop unterschieden, sondern Genres aufgeführt, die mehr über den eigenen Musikgeschmack verraten. Zum Beispiel werden Rock-Genres in verschiedenste Unterkategorien wie Garage Rock, Punk-Rock oder Alternative Rock unterteilt.

Interessieren euch eure Spotify-Statistiken? Werdet ihr euch die App herunterladen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!