Starfield: Systemanforderungen für den PC - Haltet besser genügend Speicherplatz frei

Ab 6. September 2023 dürft ihr nach den Sternen greifen, dann erscheint Bethesdas neues SciFi-Rollenspiel Starfield.

Die Systemanforderungen für PC stehen seit heute Nacht auf der entsprechenden Seite auf Steam bereit - und die verlangen viel freien freien Speicherplatz und eine verbaute SSD.

Starfields Systemanforderungen im Überblick

Bis September habt ihr noch ein bisschen Zeit, euren Rechner gegebenenfalls aufzurüsten. Das verlangt Starfield mindestens von eurem PC:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x

Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Wer optimal spielen möchte, dem empfiehlt Bethesda Folgendes:

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x

Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Was bisher noch nicht verraten wurde: Unter welcher Auflösung und Bildwiederholrate die obigen Anforderungen laufen. Wir gehen allerdings von Full-HD und mindestens 60 FPS aus.

Ebenfalls heute Nacht zeigten Microsoft und Bethesda auf einem Xbox Showcase zu Starfield neue Inhalte:

Starfield ist das heiß erwartete neue Science-Fiction-Rollenspiel von Bethesda, viele werden es nutzen, um die Zeit bis The Elder Scrolls 6 zu überbrücken. Werdet ich euch das Spiel kaufen? Und die wichtigste Frage: Läuft es auf eurem Rechner oder steht vorher noch ein Upgrade an? Verratet uns in den Kommentaren, was ihr denkt.