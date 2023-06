Starke Konkurrenz für den PC als Gaming-Plattform? Neues Tool zeigt, dass Apple es ernst meint

Apple-Computer sind nicht gerade bekannt dafür, Gaming-Maschinen zu sein. Dies könnte sich bald mit macOS Sonoma und einem neuen Toolkit für Entwickler ändern. Im neuen Betriebssystem für Macs wird es einen Gaming-Modus geben, der die Leistung des Computers auf Spiele optimiert.

Mit dem neuen Toolkit wird es erleichtert, Windows-Spiele auf Macs zu portieren. Tatsächlich lässt es sich sogar verwenden, um Windows-Spiele direkt auf Macs zu spielen.

Ein Youtuber hat das neue Tool mit einigen Blockbuster-Spielen getestet. Die Ergebnisse sind vielversprechend für die Zukunft.

Windows-Spiele auf Macs - ganz ohne Modifikation

Apple GPT - Dabei handelt es sich nicht um ein neues KI-Sprachmodell von Apple, sondern um das neue »Game Porting Toolkit«, das es einem erlaubt unmodifizierte Windows-Spiele auf Macs zu emulieren, indem die Windows-API-Befehle in Apples API Metal übersetzt werden.

Die Funktionsweise ähnelt der von Proton, das beim Steam Deck für die Übersetzung von Windows-Spielen zum Einsatz kommt.

Das Resultat: Windows-Spiele auf Macs ohne spezielle Portierung oder Modifikation. Laut Apple ist das Tool für Entwickler gedacht, die ihre Spiele vorher auf Apple-Computern austesten wollen, bevor sie mit der Portierung beginnen. So können sie sich vorher ein Bild über die Performance von ihren Spielen auf Macs machen.

Dennoch kann jeder das Tool, das sich aktuell noch im Beta-Stadium befindet, selbst herunterladen und Spiele testen. Obwohl es sich bei Apple GPT um eine rohe Übersetzung von Windows-Spielen handelt, laufen viele Spiele überraschend gut.

Der Youtuber Dave2D hat das Toolkit mit einigen Spielen und verschiedenen Macs getestet:

Die Basis-Versionen der M1- und M2-Prozessoren haben Probleme mit der Emulation.

Wie man sehen kann, laufen selbst hochkarätige Spiele wie Cyberpunk 2077 und Elden Ring mit spielbaren Bildwiederholraten - zumindest wenn man einen Mac mit einem M2 Max- oder M1 Ultra-Prozessor sein Eigen nennt. Besitzer der Basis-M-Prozessoren ziehen hier noch den Kürzeren. Dennoch bietet das Tool eine gute Grundlage für Spieleentwickler, die einen Port ihrer Spiele auf Macs anstreben.

Dass das Tool sich primär an Entwickler richtet, demonstriert Apple beim Horrorspiel »The Medium« von Blooper Team. In einer der Entwickler-Sessions hat Apple gezeigt, dass es Probleme bei bestimmten Spielen oder Szenen geben kann. The Medium lief über das GPT nur mit knapp 30 FPS. Nach einer kurzen Modifikation innerhalb des Toolkits konnten sie das Spiel mit 60 FPS zum Laufen bringen.

Obwohl Apples GPT noch in den Kinderschuhen steckt, verspricht es viel für die Zukunft von Gaming auf Macs.

Glaubt ihr das Gaming auf Macs eine Zukunft hat? Gebt dafür eure Stimme in unserer unten verlinkten Umfrage ab:

Spielt ihr Spiele auf eurem Mac oder wünscht ihr euch für die Zukunft mehr Portierungen? Oder seid ihr der Meinung, dass Gaming auf Macs wenig Sinn macht und man sich dafür besser einen Windows-PC zulegen sollte? Habt ihr das GPT schon selbst probiert? Falls ja, schreibt uns in die Kommentare, wie es geklappt hat und welche Spiele ihr getestet habt!