Staudamm in 5.000 Metern Höhe: So will China gigantische Mengen Strom produzieren

China hat sich vorgenommen, bis zum Jahre 2060 komplett CO2-neutral zu werden. Das nächste Mega-Projekt für diese Zielerreichung wird schon gebaut: Ein riesiger Staudamm, der höher liegt als alle anderen zuvor.

Derzeit baut das Land im Fernen Osten die höchstgelegene Wasserkraftanlage der Welt. Sie befindet sich in der Provinz Qinghai und liegt rund 5.000 Meter über dem Meeresspiegel am Gelben Fluss.

7,3 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr sollen erzeugt werden

Die Anlage soll eine Kapazität von 2,2 Millionen Kilowatt haben und jährlich über 7,3 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen (via China Daily).

Die Wasserkraftanlage wird zusammen mit einer Solaranlage und einem Energiespeichersystem betrieben. Plan ist, das Äquivalent von 2,56 Millionen Tonnen Kohle einzusparen.

Ein aktuelles Bild der Baustelle für den Mega-Staudamm (Bild: China Daily)

Die Wasserkraftanlage ist Teil von Chinas Bemühungen, ihre Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen und wird voraussichtlich im März 2024 in Betrieb genommen. Sie besteht aus einem Damm, der 211 Meter hoch sein wird und einem Speicher mit einer Kapazität von 1,482 Milliarden Kubikmetern.

China hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um seine erneuerbaren Energien auszubauen und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Das Land hat bereits jetzt den größten Windpark und die größte Solarenergieanlage der Welt, die sich in einem Wüstengebiet befinden.

Auch in Europa werden erneuerbare Energien immer wichtiger. So will Frankreich die Hälfte aller Parkhäuser mit Solarzellen bedecken und in Italien werden Solaranlagen hergestellt, die unsichtbar sind. Mehr dazu erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Darüber hinaus hat China die allgemein größte Wasserkraftanlage der Welt, die Drei-Schluchten-Talsperre am Jangtse-Fluss, mit einer Kapazität von 22,5 Gigawatt.