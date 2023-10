Steam Deck: Es gibt doch Hoffnung auf eine neue Version, die bald erscheinen könnte

Kommt bald doch ein neues Steam Deck? (Bild: Valve)

Vor kurzem wurde angekündigt, dass eine neue Version des Steam Decks noch eine ganze Weile auf sich warten lässt. Davon hat euch unsere GameStar Tech-Redakteurin Alana vor kurzem berichtet:

Valve-Manager äußert sich zum Steam Deck 2 und die Nachricht ist gleichermaßen gut wie schlecht

Kurz gesagt: Das Steam Deck sollte laut Valve erst in einer neuen Version erscheinen, wenn bei der Konsole ein deutlicher Leistungssprung möglich ist. Das sollte wohl noch ein bis zwei Jahre dauern.

Nur rund zwei Wochen nach der Meldung gibt es allerdings Hinweise darauf, dass zumindest eine leicht abgewandelte Version des Steam Decks schon bald angekündigt wird.

Neues Modell schon bei Behörden bekannt

Valve hat tatsächlich schon ein neues Steam Deck bei der Federal Communications Commission (FCC) angemeldet. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Behörde der USA, die sich um Rundfunk, Satellit und Kabel kümmert.

Valve hat bei der FCC ein Steam Deck mit dem Modelnamen »1030« angemeldet. (Bild: FCC)

Erst vor kurzem gab die Kennung »Valve 1030« Rätsel auf. Sie ging durch die nationale Radioforschungsagentur Südkoreas.

Nun ist klar, dass es sich bei dem Modellnamen »1030« um ein neues Steam Deck handelt. Ähnliche Kennungen kennen wir bereits von Valve Index (1007) und dem ursprünglichen Steam Deck mit dem Modellnamen 1010.

Die Tatsache, dass Valve die Hardware bei Behörden anmeldet, lässt die Vermutung zu, dass ein Release nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Was kann das neue Steam Deck?

Gleich vorweg: Ein komplett neues Steam Deck solltet ihr weiterhin nicht erwarten. Bisher berichtet Steam-Detektiv Brad Lynch nur davon, dass es mindestens mit Wi-Fi 6E (6Ghz) ausgestattet werden soll.

Ob es bei einer kleineren Änderung bleibt, die nur das Wi-Fi aufwertet, ist unklar. Es wäre auch denkbar, dass noch mehr Verbesserungen vorgenommen werden.

In Südkorea ist das neue Modell beispielsweise nur für 5Ghz Wifi zertifiziert. Die Vermutung liegt also nah, dass auch noch mehr Änderungen geplant sind. Sicher können wir das allerdings nicht sagen.

16:58 Steam Deck im Test: Eine komplizierte Liebe

Habt ihr Bedarf an einem neuen Steam Deck? An welchen Stellschrauben sollte Valve drehen, um eure Erfahrung mit dem Steam Deck zu verbessern? Denkt ihr, ein kleines Update für das Wi-Fi-Modul wird eine große Änderung bringen? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen, wie immer, gerne unten in die Kommentare!