Der vielleicht beste Steam-Deck-Konkurrent kommt wirklich und schon bald

Das ROG Ally steht nicht nur auf meiner Gaming-Gadget-Wunschliste weit oben - und es kommt wohl schon bald.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals neidisch auf alle Kinder in meiner Klasse geblickt habe, die einen GameBoy hatten. Derart teuren Gaming-Schnickschnack gab es bei uns nicht, schließlich hatte mein Vater schon das ganze Geld, das für Technik reservierte war, in einen 286er-PC gesteckt.

Über 30 Jahre später weckt jetzt erstmals ein neuer Gaming-Handheld bei mir ähnliche Begehrlichkeiten wie damals der GameBoy, und das Beste daran: Nachdem längst klar ist, dass es sich dabei trotz Ankündigung am 1. April um keinen Aprilscherz handelt, hat Hersteller Asus inzwischen sogar via Twitter bestätigt, dass dieses Gaming-Handheld in Form des ROG Ally schon bald auf den Markt kommt.

Zugegeben, sehr konkret klingt die Nachricht im folgenden Tweet nicht. Aber wenn man einen Hinweis auf einen weltweiten Release mit den Worten ergänzt und es könnte schon früher so weit sein, als ihr denkt , dann klingt das zumindest für mich persönlich nicht nach einem allzu weit entfernten Termin.

Was macht das ROG Ally so spannend?

Im Kern all das, was bereits das Steam Deck von Valve so spannend macht, also hohe Leistung in einem mobilen All-in-One-Gaming-Gerät mit Unterstützung für eine große Menge an Spielen. Aus meiner Sicht macht das ROG Ally aber all das nochmal ein entscheidendes Stück besser, wie die Tabelle unten zeigt.

Als neueres Gerät setzt es wenig überraschend auf aktuellere Hardware, die entsprechend flotter und effizienter unterwegs ist. Mir als 120-Hertz-Fan der ersten Stunde sagt aber auch das höher auflösende und hellere Full-HD-Display mit entsprechender Bildwiederholrate sehr zu.

Asus ROG Ally Valve Steam Deck Display 7 Zoll @ 1.920x1.080

120 Hertz, 500 cd/m² 7 Zoll @ 1.280x800

60 Hertz, 400 cd/m² CPU Zen 4 Zen 2 Grafikeinheit RDNA 3 RDNA 2 Gewicht 608 Gramm 669 Gramm Größe 280 × 113 × 39 Millimeter 298 × 117× 49 Millimeter Preis noch unbekannt 419 bis 679 Euro

Als Sahnehäubchen ist das ROG Ally außerdem nicht nur etwas leichter, sondern laut Video des YouTubers Dave2D auch leiser als das Steam Deck. Und mit Windows 11 als Betriebssystem kann ich ebenfalls mehr als gut leben, selbst wenn es von Haus aus nicht optimal für Handhelds geeignet ist.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Tweet von Asus nicht zu viel verspricht und dass es wirklich schon bald so weit ist - und dass der entscheidende letzte Knackpunkt in Form des Preises ebenfalls stimmt. Denn wie teuer das ROG Ally sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Wie denkt ihr über das ROG Ally von Asus und den aktuellen Tweet zur Verfügbarkeit? Findet ihr das Gerät spannend und würdet es euch sogar kaufen? Und wann rechnet ihr mit dem Verkaufsstart? Oder gibt es Dinge am ROG Ally beziehungsweise dem Handheld-Gaming generell, die euch von einem Kauf abhalten - falls es nicht ohnehin ein zu hoher Preis wird? Schreibt es gerne in die Kommentare!