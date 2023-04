Kein Aprilscherz: Asus stellt den ROG Ally vor und macht dem Steam Deck Konkurrenz

Anders als beim Steam Deck, wird der ROG Ally mit Windows 11 laufen. Die bisher bekannten Specs sind vielversprechend. (Bild: Asus)

Handheld-Gaming ist wieder in Mode: Seit Nintendo Switch und Steam Deck sprießen immer mehr tragbare Konsolen und Gaming-PCs aus dem Boden. Vor allem letztere sind eine Kategorie, die immer beliebter wird.

Neben dem Steam Deck gibt es noch weitere Handheld-Konsolen, die für PC-Spiele ausgelegt sind - etwa den des chinesischen Hersteller GPD.

Nun will auch Asus in den Markt eintreten und stellte dafür am 01. April den Asus ROG Ally vor. Doch tatsächlich handelte es sich dabei um keinen Aprilscherz, wie viele vermuteten, sondern um eine handfeste Ankündigung.

Die leistungsfähigste APU, die AMD jemals hergestellt hat

Am 1. April wurde der ironische angehauchte Youtube-Trailer auf dem offiziellen Kanal von Asus Republic of Gamers »ROG Global« hochgeladen. Die Kommentare unter dem Video zeichnen ein positives Bild und viele halten den ROG Ally für einen fiesen Aprilscherz, da sie durchaus Interesse an dem PC-Handheld hätten.

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war der eigentliche Aprilscherz, dass es keinen Scherz gab. Der Asus ROG Ally ist echt und wird bald dem Steam Deck Konkurrenz machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Laut Asus ist eine nicht benannte AMD-APU verbaut (Prozessor mit integrierter Grafik, wie er auch im Steam Deck steckt), die leistungsfähiger als alle vorherigen AMD-APUs sein soll.

Andere Handheld-PCs, wie der Ayaneo 2 oder der OneXPlayer besitzen Chips wie den Ryzen 6800U. Der bietet zwar auch eine ordentliche Leistung, jedoch soll diese neue APU speziell und in Zusammenarbeit mit AMD für den ROG Ally optimiert worden sein.

Das wissen wir über die Hardware

Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz.

zum Einsatz. Die Spiele betrachtet ihr auf einem von Asus getauften »High-Performance-Display«, das man selbst bei Sonnenlicht verwenden können soll. Die Auflösung ist Full-HD, also 1.920 x 1.080 Pixel .

. Auf Größe und Helligkeit geht man allerdings nicht näher ein. Dem Video nach zu urteilen, könnte es einen 7-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9 besitzen.

Wie auch das Steam Deck wird der Asus ROG Ally aktiv gekühlt. Im Inneren befinden sich dabei zwei Lüfter, die die Wärmeentwicklung unter Kontrolle halten sollen. Asus vermarktet den Handheld-PC außerdem als besonders leise und zeigt im Trailer eine Person, die damit in einer Bibliothek spielt.

Über eine Docking-Station kann man den Asus Rog Ally auch an einem großen Bildschirm oder Fernseher anschließen. Zusätzlich unterstützt er die hauseigene eGPU (externe Grafikkarte) ROG XG Mobile 2022, in der ein Radeon RX 6850M XT steckt.

Mehr Informationen zu den Specs, zum Preis oder zur Verfügbarkeit sind noch nicht vorhanden. Wir wissen bisher lediglich, dass man den Steam-Deck-Konkurrenten beim amerikanischen Händler Best Buy reservieren kann.

Ausgehend von dem Gezeigten muss man zudem damit rechnen, dass der Asus Rog Ally teurer ausfallen wird als das Steam Deck.

Habt ihr Interesse am Asus Rog Ally? Wie viel sollte er eurer Meinung nach kosten? Spielt ihr selbst mit dem Gedanken einen Steam Deck zu kaufen und wäre ein solcher Windows-Handheld eine passende Alternative für euch? Welche Features wären für euch bei einem solchen Handheld am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!